No fue LeBron James ni Isiah Thomas: el basquetbolista que para Michael Jordan cambió el juego de la NBA

No hay duda alguna de que Michael Jordan fue uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Incluso, muchos expertos lo condecoran como la máxima leyenda de dicho deporte. Pero desde que comenzó a disputarse en 1946, hubo enormes basquetbolistas de la talla de Larry Bird, Isiah Thomas, Dennis Rodman, Magic Johnson, LeBron James y Scottie Pippen.

Para la gran mayoría de los fanáticos, entre fines de los años ’80 y toda la década de los ’90, se vio el mejor desarrollo del juego. Y para llegar a ello, según la palabra del propio Jordan, él no fue el encargado de modificar lo que se veía con anterioridad. De hecho, destacó a uno de sus máximos rivales, pero no fue uno de los integrantes de los Bad Boys.

En marzo de 2022, el ex Chicago Bulls formó parte del primer capítulo de la docuserie They Call Me Magic, la cual está dedicada a Earvin Johnson, quien consiguió cinco anillos a lo largo de toda su carrera (1980, 1982, 1985, 1987 y 1988). Y allí fue que dejó bien en claro que “todo el mundo quiere darle crédito a Michael Jordan por cambiar la NBA, pero cuando llegó Magic Johnson, ahí fue donde cambió el juego”.

Así como destacó que el ex LA Lakers fue quien modificó la forma de jugar en la NBA, el seis veces campeón de la máxima competencia basquetbolística no pudo dejar los elogios y sostuvo que el oriundo de Michigan lo “impulsó a ser un mejor jugador de básquet”. Claramente, Johnson influyó muchísimo en la vida y en el deporte del de New York, quien se rinde a sus pies.

Magic Johnson y Michael Jordan enfrentándose en LA Lakers vs. Chicago Bulls. (Getty Images)

Todos los logros de Magic Johnson en su carrera

Oro Olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

5 veces campeón de la NBA (1980, 1982, 1985, 1987 y 1988).

(1980, 1982, 1985, 1987 y 1988). 3 veces MVP de las finales (1980, 1982 y 1987).

(1980, 1982 y 1987). 3 veces MVP de la temporada (1987, 1989 y 1990).

(1987, 1989 y 1990). 12 veces All Star.

2 veces MVP del All-Star Game.

Elegido en 9 ocasiones en el mejor quinteto de la liga.

Elegido en el mejor quinteto de rookies en 1980.

4 veces líder en asistencias de la liga.

2 veces líder en robos de balón de la liga.

Tiene el récord de asistencias en playoffs en toda una carrera (2346).

Tiene el récord de más puntos anotados por un rookie en un partido de las Finales, con 42, y de más asistencias en un tiempo con 14.

Publicidad

Publicidad

Todos los premios que logró Michael Jordan

6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 6 veces MVP de las finales (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) 5 veces MVP de la temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

(1988, 1991, 1992, 1996, 1998) 14 veces All-Star (no participó en el de la temporada 1985-1986 por lesión)

2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984, Barcelona 1992)

Mejor defensor del año (1988)

Rookie del año (1985)

11 veces en el mejor quinteto de la NBA (10 en el primer equipo, 1 en el segundo)

9 veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA (todas ellas en el primer equipo)

2 veces campeón del concurso de Mates de la NBA (1987, 1988)

Naismith College Player of the Year (1984)

Premio John R. Wooden (1984)

Trofeo Adolph Rupp (1984)

ACC Men’s Basketball Player of the Year (1983-84)

Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos (Caracas, 1983)

Deportista del año (Sports Illustrated, 1991)

Elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA en 1996

Miembro del Basketball Hall of Fame (clase 2009)​

Elegido en el Equipo del 75 aniversario de la NBA en 2021

ver también Ignoró a Kobe Bryant: los 5 mejores jugadores de la historia de la NBA según Stephen Curry