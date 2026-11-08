Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United atraviesa uno de esos tramos en los que todo le sale mal y necesita con urgencia cortar la racha de derrotas en casa. Old Trafford se convirtió en una plaza incómoda para los de local, y enfrente aparece un Aston Villa que llega mucho más suelto.

Para el equipo local ya no se trata de pelear arriba sino de frenar la caída libre antes de que la temporada se les desarme. El Aston Villa, en cambio, puede acercarse a la mitad de la tabla si saca un buen resultado en una cancha que históricamente le costó.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United viene de caer feo ante Chelsea y, antes de eso, sufrió una goleada en su propio estadio frente al Bournemouth. Son apenas 7 puntos en 9 fechas, una cifra que lo tiene metido en el puesto 18, y la imagen del equipo preocupa más que los resultados en sí mismos: no logra encontrar continuidad ni siquiera en su casa.

El Aston Villa llega en una sintonía completamente distinta. Viene de ganarle a Newcastle y a Manchester City en semanas consecutivas, y aunque empató su último compromiso ante Fulham, suma 12 unidades que lo ubican en la mitad de la tabla. Visitar Old Trafford en este contexto es una buena oportunidad para seguir escalando posiciones.

El historial entre Manchester United y Aston Villa

El historial entre ambos es amplio y muy favorable al Manchester United, que ganó 95 de los 179 enfrentamientos frente a 42 triunfos del Aston Villa, con otros 42 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 331 contra 220.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Manchester United vs. Aston Villa 3-1 Premier League 21/12/2025 Aston Villa vs. Manchester United 2-1 Premier League 25/05/2025 Manchester United vs. Aston Villa 2-0 Premier League 06/10/2024 Aston Villa vs. Manchester United 0-0 Premier League 11/02/2024 Aston Villa vs. Manchester United 1-2 Premier League 26/12/2023 Manchester United vs. Aston Villa 3-2 Premier League 30/04/2023 Manchester United vs. Aston Villa 1-0 Premier League 10/11/2022 Manchester United vs. Aston Villa 4-2 League Cup 06/11/2022 Aston Villa vs. Manchester United 3-1 Premier League 23/07/2022 Manchester United vs. Aston Villa 2-2 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 11:00 hs

En síntesis