Luego de la victoria del Manchester City por 8 a 0 en condición de local ante el Salford City por la tercera ronda de la FA Cup, el entrenador español Pep Guardiola habló con los medios en conferencia de prensa. Allí, además de hablar sobre el partido, reveló que un referente del equipo pidió irse.

El mismo, es Kyle Walker, el lateral derecho de 34 años que se encuentra en el elenco ciudadano desde mediados del 2017, y que fue una pieza importante en el equipo que se consagró campeón de la UEFA Champions League 2022/23 tras vencer en la final al Inter de Milán.

“Hace dos días, Kyle pidió explorar las opciones de jugar en el extranjero y terminar su carrera”, comentó Guardiola en diálogo con la prensa, confesando que uno de los referentes de su plantel podría abandonar al equipo en los próximos días, o en el final de esta temporada.

Por el momento, se desconoce dónde podría recalar el lateral inglés, aunque todo indica que podría ser en Arabia Saudita, ya que según informó la prensa británica, tres de los clubes más importantes de esa liga, como lo son Al-Ahli, Al-Ittihad y Al-Nassr, están interesados en él.

Kyle Walker pidió irse del Manchester City.

A lo largo del último año, Walker generalmente fue titular en la banda derecha, aunque su rendimiento no fue el mejor, ya que perdió la potencia física que lo caracterizaba, producto de su edad. Para este último encuentro, ni siquiera fue convocado por decisión de Guardiola, que puso un equipo alternativo.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el futbolista tiene contrato vigente con la institución hasta el 30 de junio del 2026, por lo que para marcharse del Manchester City deberá arreglar la rescisión de su contrato, o bien, que llegue una oferta concreta para comprar su ficha por un monto accesible.

Los números de Kyle Walker en Manchester City

Desde su llegada al elenco inglés a mediados del 2017, el lateral derecho de 34 años lleva disputados un total de 319 partidos. En los mismos, marcó seis goles y aportó 23 asistencias. Además, recibió 30 amarillas, fue expulsado en dos oportunidades, y se consagró campeón de 14 títulos a nivel local y otros tres a nivel internacional.

Los tres fichajes que busca el Manchester City en este mercado

El primero, es Omar Marmoush, delantero de 25 años que juega para el Eintracht Frankfurt de Alemania. Según informó Dialy Mail, el egipcio es un objetivo para reforzar la línea ofensiva del plantel que conduce tácticamente Pep Guardiola. El atacante lleva 18 goles en 24 partidos en esta temporada y goza de un enorme presente en el fútbol alemán. De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, este futbolista tiene un valor de 60 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

El segundo apuntado, es el volante italiano Ederson. El jugador de 25 años que se desempeña en el Atalanta de la Serie A es el elegido para reforzar la mitad de cancha del City. En esta temporada, lleva 2 goles y 1 asistencia en 18 partidos disputados.

Por último, el tercero es Abdukodir Khusanov, quien juega en el Lens de Francia, y por el que podrían pagar 50 millones de euros. “Sabemos que hay negociaciones en marcha, las cosas están avanzando, no nos dejamos engañar”, comentó Will Still, el entrenador del Racing de Lens respecto a la posibilidad de que el defensor central de 20 años que disputó el Mundial Sub 20 2023 con la Selección de Uzbekistán.