La contundente declaración de Mo Salah sobre su renovación con Liverpool: "Es mi último año, todavía estamos muy lejos"

El Liverpool inició la temporada 2024/25 sin Jürgen Klopp, y con la clara chance de perder a los principales referentes de su era en un período de doce meses. Mo Salah, Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold, a todos ellos se les terminaba el contrato al final del presente curso. Y cuando parecía que las negociaciones con los dos primeros estaban encaminadas, el propio Salah salió a decir lo contrario.

El egipcio, que acumula 27 contribuciones directas en goles esta temporada, se sentó a dialogar con Sky Sports y dejó más que claro que su renovación con Liverpool no está encaminada, y que podría dejar el club tras ocho temporadas, las cuales le bastaron para transformarse en una verdadera leyenda Red.

“De momento sí, son mis últimos seis meses. No ha habido progreso, estamos muy lejos de cualquier tipo de progreso [en la negociación], así que tendremos que esperar y ver qué sucede”, expresó Salah con una risa nerviosa. Con sus propias palabras, el delantero de 32 años contrastó lo que reportaban los principales medios deportivos de Inglaterra, quienes aseguraban que la renovación por dos años estaba al caer.

Salah asegura que está lejos de la renovación.

“En mi cabeza pienso en lo que quiero ver en el futuro. Si son mis últimos meses, no quiero volver y pensar en que estaba estresado o preocupado por el contrato, quiero pensar en que tuve una extraordinaria temporada. Eso es lo que hay en mi cabeza, cuando me distraigo me recuerdo eso”, completó Salah sobre el tema.

Seguí toda la actividad de la Premier League en Disney+. Suscribiéndote ahora, tendrás 50% de descuento en planes Disney+ Premium y Estándar durante 3 meses a partir de la suscripción. Disponible hasta el 6 de enero de 2025 sólo para Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Publicidad

Publicidad

Ganar la Premier League, su principal deseo en esta última temporada con Liverpool

Mo Salah, que lo ha ganado todo con Liverpool, reconoció que su principal intención esta temporada es ganar la Premier League. De momento, el Liverpool se encamina a ello, con una ventaja de seis puntos en la cima, y con un partido pendiente aún, tras media temporada ya cumplida.

A la directiva le costará explicar por qué no renovaron a Salah con la temporada que está teniendo.

“Este año, lo primero que puse en mi lista fue ganar la Premier League con el Liverpool. Si ves mis entrevistas en los últimos siete, ocho años, siempre menciono a la Champions League, pero ésta es la primera vez en la que realmente quiero ganar la Premier con Liverpool“, reconoció el egipcio.

Publicidad

Publicidad

“No tengo idea por qué ahora prefiero la Premier, puede que sea porque no pudimos realmente celebrar la primera como queríamos [fue durante el COVID]. Y también porque es mi último año en el club y quiero hacer algo especial para la ciudad“, completó.

PSG es uno de los clubes que ya le ha presentado una oferta al entorno de Mo Salah, y desde Francia aseguran que es superadora a lo que ha ofrecido Liverpool. Sin embargo, si Salah continúa al ritmo y con el nivel que tiene actualmente, y además coronan ello con títulos, será difícil para la directiva explicar por qué no hicieron lo posible para renovarle.