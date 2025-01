Es compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool, llegó hace seis meses y ya se quiere ir

La primera mitad de temporada 2024/25 del Liverpool no puede ser catalogada con un adjetivo menor a impresionante, y lo más notable de todo es que lo han hecho prácticamente sin incorporaciones. En el mercado de agosto llegaron apenas un par de jugadores que regresaron de sus cesiones y sólo ficharon un futbolista, el cual sólo jugó 5 partidos y ahora quiere irse.

El jugador en cuestión es Federico Chiesa, quien llegó a Liverpool tras su paso por Juventus, donde había quedado relegado. Los Reds vieron la ficha del extremo italiano por 13 millones como una oportunidad de mercado, con la esperanza de poder recuperar al futbolista que brilló en la EURO 2020 con Italia. Sin embargo, no lo han logrado y ahora es el propio Chiesa quien quiere dejar el club.

El medio partidario Anfield Watch reporta que, a diferencia de lo que hicieron Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo en el pasado curso, Chiesa no ha logrado adaptarse al fútbol inglés y su intención es volver a su país. “Extraña Italia, no le gusta el clima de Inglaterra y no tiene el estado físico para jugar en la Premier League”, detallaron.

Chiesa quiere volver al fútbol italiano.

TBR Football agregó que el futbolista está “extremadamente frustrado” con Arne Slot y la falta de oportunidades que ha tenido en el primer equipo. Y es que entre Mo Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez y Diogo Jota se han repartido la mayoría de los minutos en la ofensiva de Liverpool. El entrenador había destacado que Chiesa no estaba para jugar, allá por septiembre, y desde entonces sólo jugó 45 minutos vs. Southampton por Carabao Cup.

Liverpool, más preocupado por renovar con sus referentes

La situación de Chiesa no mueve demasiado la aguja en la mesa chica dentro de Anfield. Si el italiano quiere dejar el club, lo más probable es que eso suceda sin mayores complicaciones. Hoy por hoy, la directiva tiene otra preocupación y es la renovación de Salah, Van Dijk y Alexander-Arnold, tres de sus referentes.

Los casos del egipcio y el neerlandés parecen bastante más encaminados, y ambos firmarían un nuevo vínculo por dos años con el club. Sin embargo, Alexander-Arnold tendría exigencias un tanto mayores y, aprovechando el interés del Real Madrid, se toma su tiempo para sacar ventaja en la negociación.

