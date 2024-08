En el marco del partido correspondiente a la fecha 2 de la Premier League, en condición de local en el Villa Park, Aston Villa, que contó con Dibu Martínez como titular y capitán, perdió por 2 a 0 contra el Arsenal, que logró la ventaja en el segundo tiempo gracias a los goles de Leandro Trossard y Thomas Partey.

A lo largo del desarrollo del encuentro, el arquero argentino tuvo participación importante, ya que además de completar buenas atajadas para mantener a su equipo en partido, también tuvo una floja respuesta que terminó en el gol de Partey, que sentenciaba el marcador a falta de 13 minutos para el final.

Es que, tras el remate desde afuera del área del volante ghanés al primer palo, el Dibu tuvo una floja reacción y no pudo contener el balón que se metió lentamente. Debido a este error, en las redes sociales los usuarios hicieron tendencia al arquero argentino ya que lo criticaron sin piedad.

“El Dibu Martínez es uno de los jugadores más estafa del fútbol, le duela a quien le duela, sobrevalorado total”, “Dibu Martinez sin la FIFA y sin árbitros no existe”, “Ese Dibu Martinez es un payasazo firme”, “El Dibu Martínez es un portero sobrevalorado”, “El Dibu Martínez la mentira más grande del fútbol”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios criticando al arquero argentino.

Por otro lado, debido a esta derrota, el elenco comandado por Unai Emery sufrió la primera derrota en la Premier League en lo que va de la temporada, mientras que los Gunners siguen con puntaje perfecto, y junto al Manchester City y Brighton es uno de los punteros del campeonato.

Los dichos de Dibu Martínez a quienes lo tildan de presumido

En la previa de este encuentro, el arquero argentino habló con el medio británico The Guardian, en donde se refirió a las reiteradas críticas que recibe por parte de los usuarios en las redes sociales que lo acusan de ser presumido por sus actitudes dentro del campo de juego.

“A veces el que lo ve desde afuera puede pensar que soy un presumido, pero soy solo un tipo normal, un hombre de familia. Los que piensan que soy presumido no me conocen. Si le preguntas a cualquiera de mis compañeros, o de la selección, te vas a dar cuenta que hago lo que sea por mi equipo. Trato de ayudarlos a todos. Solo quiero lo mejor para mi club y mi país. Eso es todo lo que me importa”, comentó en su descargo.

Y agregó sobre sus actitudes dentro de la cancha que han generado polémica en las redes sociales: “Me sale natural, no pienso en eso. Es el momento, algo que puede pasar. La adrenalina se activa y a veces no puedes controlarla. Sólo viene”.

Las críticas al Dibu Martínez en las redes sociales