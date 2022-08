El Álbum del Mundial de Qatar 2022 es furor en Argentina. Es por ese motivo que incluso Panini no llega a abastecer a todos los kioscos y puestos de diarios del país. En este contexto, donde conseguir un paquete de figuritas se hace casi imposible, Fran Di Pietro, un joven de 20 años que estudia en la UADE, llenó el coleccionable y se volvió viral.

“Primer argentino en completarlo", escribió en su cuenta de TikTok, donde muestra el álbum con las 638 figuritas pegadas. Además, explicó su estrategia: creó un Instagram (@figuritasmundialuade) que lo ayudó a completarlo más rápido ya que intercambiaban con los otros compañeros de la facultad en los recreos.

“Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, profundizó en una entrevista con el medio GO Noticias. Y agregó: "En unos tres días llegué a cambiar unas 250 figuritas con muchos estudiantes".

+¿Cómo son las figuritas del Álbum de Qatar 2022?

En el Álbum Panini del Mundial de Qatar 2022 están todas las selecciones clasificadas con su escudo y los jugadores del plantel. También se pueden coleccionar las figuritas de los estadios, la pelota y La'eeb, la mascota del evento.