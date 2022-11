Cómo ver Arabia Saudita vs. México en Argentina el partido del Mundial de Qatar 2022

Si bien la cabeza estará en lo que ocurra con Argentina vs. Polonia, la realidad también indica que los resultados dependen de lo que pase en México vs. Arabia Saudita. Este partido del Grupo C por el Mundial de Qatar 2022 tendrá lugar HOY, miércoles 30 de noviembre, con el Estadio Lusail como sede, además de tener la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de TyC Sports 2 para Argentina a las 16:00 horas.

¿Dónde y cuándo ver en Argentina el partido de Arabia Saudita vs. México?

Arabia Saudita vs. México se estarán enfrentando HOY, miércoles 30 de noviembre, a partir de las 16:00 hora Argentina, además de contar con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de TyC Sports 2.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Arabia Saudita y México

¿Qué resultado necesita Argentina ante Polonia para clasificar?

Si Argentina pierde : queda eliminado.

: queda eliminado. Si Argentina empata : necesita que Arabia Saudita no le gane a México (que empaten o que México gane por una diferencia menor a tres goles)

: necesita que Arabia Saudita no le gane a México (que empaten o que México gane por una diferencia menor a tres goles) Si Argentina gana: clasifica.

¿Qué tiene que pasar para que Argentina termine primero?

Si Argentina gana y Arabia no : Argentina clasifica primero.

: Argentina clasifica primero. Si Argentina gana y Arabia también: la diferencia de gol define quién sale primero entre los dos.

