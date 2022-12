Faltan dos días para la final del Mundial de Qatar. Argentina y Francia se verán las caras en el Estadio Lusail, que nuevamente espera un marco imponente por parte del público argentino, que harán un recibimiento histórico.

En la previa del partido, como es costumbre, los jugadores hablan en conferencia de prensa palpitando el duelo. En este caso, quien habló por Francia, fue Ousmane Dembelé, que fue compañero del capitán argentino en el Barcelona de España.

"Messi merece un Mundial, está jugando un campeonato muy bueno y es el trofeo que le falta. Pero Francia también lo merece", comenzó el frances elogiando a Messi, que agregó: "Compartí con él cuatro hermosos años. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue quien me hizo amar al Barcelona junto a Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero. Es alguien sencillo, tranquilo y un futbolista difícil de frenar. Me enseñó mucho a jugar en equipo".

Además, explicó el plan de su equipo para marcar al 10 argentino: “Vamos a hacer todo lo posible para que toque el menor número posible de pelotas y que no sea decisivo. El buen juego de Messi tiene mucho que ver también con lo que hace Julián Álvarez. Porque su despliegue y juego le da espacios".

