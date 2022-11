Luego del triunfo de Argentina ante México en la segunda fecha del Grupo C, en el que se filtró un video del festejo del equipo en el vestuario, en el que parece que Messi se saca el botin y empuja la camiseta de la selección mexicana que tenía en el piso, generando el enojo de toda la gente mexicana.

Quien tomó partida y comenzó una absurda polémica en Twitter fue el boxeador Canelo Álvarez, que en su cuenta tiró: "Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!".

Tras cuatro días de cruces de opiniones en las redes, en la que participaron el Kun Aguero, Andrés Guardado, el capitán mexicano, como también atletas argentinos, el pugilista mexicano pidió disculpas en su cuenta de Twitter, reconociendo que se equivocó: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí".

En diálogo con los medios después del triunfo de Argentina ante Polonia, el capitán argentino le contestó a Canelo: "No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la camiseta, ni a la gente de México ni a nadie".

