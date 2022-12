La Selección Argentina enfrenta a Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Ahmad bin Ali Stadium y comenzará a partir de las 16:00 horas de Argentina. Enterate cómo ver el partido online por internet.

Los partidos por la TV Pública se pueden ver por Personal Flow 11 (HD), Telecentro 8 (HD) y DirecTV 121.

TyC Sports, en tanto, se podrá ver por los canales 21 y 101 (HD) de Cablevisión, 629 y 1629 (HD) de DirecTV y 106 y 1016 (HD) de Telecentro, entre otros.

Para verlo por DIRECTV debes ser cliente y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV GO o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

¿Cómo ver en vivo online por ineternet el partido de Argentina vs. Australia?

El partido se podrá ver desde Argentina a través de los siguientes canales de TV y plataformas online:

DGO

DIRECTV 4K

Flow Eventos 4K

Claro 4K

TeleCentro 4K

Cont.ar

Red Federal de Televisoras Públicas

DSports (610-619)

TyC Sports

TyC Sports Play

TV Pública

El equipo de Lionel Scaloni llega motivado luego de dos triunfos consecutivos que le dieron la clasificación como líder del Grupo C. Tras haber debutado con una dura derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1, se repuso rápidamente con dos victorias por 2 a 0 tanto ante México como ante Polonia.

El otro lado llega Australia, un rival no tan fuerte futbolísticamente pero que ha logrado una merecida clasificación como segundo en su zona con seis unidades.

Quien gane este encuentro avanzará a cuartos de final para enfrentarse con Países Bajos, quien viene de derrotar a Estados Unidos por 3 a 1 en los octavos de final.