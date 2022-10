La Selección Argentina llega al Mundial con una confianza que no se ve desde hace años. Bajo un brazo trae la Copa América, y bajo el otro, el máximo invicto de la historia. La ilusión que sembró Diego en el Estadio Azteca en el 86, hoy más que nunca prevalece en el hincha, y el sueño no para de crecer, más aún ahora que una supercomputadora de la empresa BCA Research predijo que la Scaloneta levantará la Copa del Mundo en Qatar.

Como muchos otros bancos, la firma canadiense se basó en un sinfín de estadísticas y algoritmos de cada jugador, en el videojuego FIFA y en todos los resultados de los partidos de los últimos cinco Mundiales, siguiendo la lógica de los softwares que utiliza para con sus clientes. Así, desarrolló la investigación “The Most Important of All Unimportant Forecast 2nd Edition 2022: FIFA World Cup”, o "El pronóstico más importante de todos los no importantes, segunda edición 2022: Copa del Mundo de FIFA".

Según BCA Research, la Selección Argentina ganará todos los partidos de fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales y para la final, se enfrentará al Portugal encabezado por Cristiano Ronaldo, cosa que sin lugar a dudas sería un duelo único en la historia, entre los mejores jugadores del último siglo. El escenario esperado es que el torneo se defina por penales.

La compañía explicó que en los Mundiales analizados, el combinado nacional ganó 4 de cinco definiciones por penales con un 77% de éxito, mientras que Portugal definió de esta forma en una sola oportunidad, en Alemania 2006 contra Inglaterra, ronda que no pudo superar con un 60% de efectividad en los tiros.

No es la primera vez que se determina que el equipo de Lionel Messi levantará el trofeo más importante del fútbol. El presunto viajero en el tiempo de Tik Tok, @Calizbill, ganó notoriedad al anunciar que la albiceleste se coronaría en Qatar, precisamente luego de una final contra los Lusos. Por otro lado, la firma Liberum Capital, que anticipó correctamente a los últimos dos ganadores, Alemania y Francia, también determinó que la Scaloneta será campeona, pero el grito final será ante la Selección de Inglaterra.

Argentina va por la épica, y buscará la revancha de aquella tarde en el Maracaná de 2014 bajo el mando de Sabella. Eso si, el azar estará presente, pues el fútbol es la dinámica de lo impensado…