Argentina y Australia son rivales por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y el ganador avanzará a cuartos de final, pero, ¿qué pasa si empatan?

¿Qué pasa si empatan Argentina y Australia?

Primero que nada hay que saber que esto es una fase eliminatoria, es decir, siempre tiene que haber un ganador, por lo tanto, el partido no puede terminar en empate.

En caso de que el encuentro termine empatado en los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, lo cual sería un total de 30 minutos de "tiempo extra".

Si en estos 120 se mantiene la igualdad, se definirá al ganador con una definición por penales o "tiros desde el punto penal".

El ganador, entonces, avanzará a cuartos de final, donde se enfrentará con Países Bajos.

¿Cómo es la definición por penales?

Las ejecuciones se realizan de manera similar a la de los penaltis ejecutados durante los partidos, con algunas particularidades.

El procedimiento no es parte del partido, por lo tanto los penaltis marcados en el mismo no se incluyen en el resultado final ni se agrega como gol anotado en la estadística de los jugadores, ya que un penalti marcado no es considerado un gol. Estrictamente, las tandas de penaltis no deciden al ganador de un partido, sino que este se mantiene empatado y el resultado de la tanda se limita a seleccionar al equipo que pasa de ronda o gana un torneo.

Los equipos se turnan alternativamente para intentar marcar hasta que cada uno haya lanzado cinco tiros, en una primera tanda. Si un equipo ya no tiene posibilidades de igualar la cantidad de goles que el otro ha conseguido con los tiros que le resten, no es necesario continuar con los penales faltantes y se finaliza la definición.

Si después de los primeros diez tiros (cinco por cada equipo), los mismos siguen empatados, los equipos tirarán un penalti cada uno hasta que se produzca el desempate, esto es conocido como "Muerte súbita".