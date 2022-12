Mientras Brasil se prepara para lo que será el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar ante el seleccionado de Croacia, una de sus máximas figuras se presentó en conferencia de prensa para responder a la consultas de diferentes medios mundiales que terminaron viviendo una insólita situación.

Resulta que mientras Vinicius JR se disponía a responder las preguntas, un gato tomó protagonismo de la situación ya que eligió el escritorio de la sala para descansar y recostarse. Una imagen que despertó las risas de los periodistas y del jugador presente por lo particular que se presentó.

Sin embargo, a uno de los auxiliares del staff de la delegación brasileña pareció no agradarle mucho ya que realizó un repudiable gesto para sacar al gato del escritorio que despertó algunos gritos de asombro y una particular cara de Vinicius que no podía creer lo que estaba viendo pese a que después se rió del momento.

Luego de hacerle unas caricias al gato para entrar en confianza, el jefe de prensa de la verdeamarela tomó al gato de la piel en la zona y la altura media de la columna para dejarlo caer al piso. Una forma de tomar al animal que no es recomendada ya que en esas zonas si siente dolor al estirar la piel.

Según se pudo conocer, en Qatar hay muchos gatos ya que se considera que era el animal favorito del profeta Mohammed. Además, el maltrato a este tipo de animal no solo se lo considera un pecado grave sino un indicio de mala fortuna para el futuro.

