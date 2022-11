No fue solo un triunfo. Fue la confirmación de un proceso que ha dado sus frutos con la obtención de dos títulos y por una derrota inesperada en un momento inoportuno, todo el trabajo de 4 años podía verse eclipsado totalmente con una tempranera eliminación en el Mundial. Scaloni lo sabía, su cuerpo técnico también y los jugadores no eran la excepción.

Por eso, el partido de ayer (sábado 26) ante México en Lusail tenía una carga emotiva y se daba bajo una presión inmensa. Pero en los momentos difíciles, cuando la pelota y el campo de juego quema, es donde la Selección Argentina sobrepasa la adversidad y saca su mejor versión, como lo visto en el segundo tiempo ante el Tri, donde se ajustaron desde el banco de suplentes ciertas clavijas con cambios y variantes técnicas y se logró vencer a los de Gerardo Martino por 2 a 0 con los goles de Leo Messi y Enzo Fernández.

+ Fixture completo de Qatar 2022

+ Jugá con el simulador de resultados de Qatar 2022 de Bolavip

En lo que fue el gol que rompió el cero en los pies del capitán albiceleste, todo Argentina estalló en euforia en todos lados: en nuestro país, en Doha, en el Estadio Lusail, en el campo de juego y en el banco de suplentes. Y luego de la primera explosión anímica, a quien se lo vio notablemente sentimental fue a Pablo Aimar, quien tras el tanto de Messi se desahogó llorando desconsoladamente. Pero no fue el único.

Además del "Payasito", el propio Lionel Scaloni también estuvo sentidamente emocionado rompiendo en llanto cuando Enzo Fernández convirtió el 2 a 0. Con el golazo del ex River que sentenció el partido a favor de Argentina, el entrenador no gritó el gol como lo había hecho en el de Messi ni salió corriendo junto con el resto del banco de suplentes. No. Scaloni regresó a su lugar, se sentó junto a Aimar y no contuvo las lágrimas por haber obtenido su primera victoria mundialista y por seguir con vida en la lucha por el título mundial en Qatar.

Rápidamente, y con la misma emoción, se levantó y mezcló indicaciones finales para sus jugadores con un desahogo festejando enardecidamente junto con sus dirigidos. Además, agradeció el aliento argentino. Post partido, explicó que "hay que pensar que solo es un partido de fútbol, la sensación es que te estás jugando más que eso y no lo comparto". Aún así, la emoción lo superó. Tanto él como Pablo Aimar, así como también todo el CT y los jugadores, lo vivieron como hinchas. Momentazo.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22