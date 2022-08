Luego de vencer a Central Córdoba sin sobresaltos y encarando ya lo que será el duelo ante Tigre del próximo fin de semana en Victoria, Marcelo Gallardo tuvo enormes novedades en su plantel en la práctica en el River Camp. Además, se confirmaron avances respecto al futuro, más precisamente en relación al próximo mercado de pases. Y como si fuera poco, Julián Álvarez le convirtió un gol en un amistoso al ¡Barcelona! Enterate de todo acá.

Las 5 buenas noticias que Gallardo recibió en la práctica de River

Después de un martes en el que Miguel Borja no pudo finalizar la práctica y se alejó con fiebre, las alarmas estaban encendidas en River. Por suerte para Gallardo, el colombiano ya pudo entrenarse con total normalidad y fue apenas una de las cinco noticias positivas del día.

Según informó Javier Gil Navarro, quien cubre el día a día de River para ESPN, el técnico del Millonario ya pudo contar hoy con todo su plantel -salvo Robert Rojas, claramente-. Es decir, en el turno matutino, David Martínez, Paulo Díaz, Matías Suárez, Milton Casco y Borja entrenaron a la par del grupo.

River y un contundente cambio en Twitter ante los rumores de crisis en el vestuario

La información comenzó casi como un rumor y lentamente fue tomando forma. El periodista Pablo Ladaga, en Radio 10, reveló un supuesto cruce que tuvieron Enzo Pérez y Franco Armani con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien habría maltratado a Lucas Beltrán en el entretiempo del duelo ante Arsenal en Sarandí.



"Van al vestuario y el técnico de River se dirige a Beltrán, y le recrimina ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. Aparentemente, el modo, el tono, la forma no fue la mejor. El que interviene, y acá está la cuestión, es el mendocino Enzo Pérez. Se levanta, lo mira al entrenador, a Marcelo Gallardo y le dice: 'Perdón, esto no. La falta de respeto, no. El respeto ante todo. Cuidado'. Se le acerca Armani al jugador, a Enzo Pérez y le dice: 'Yo tampoco lo aguanto más, después del Mundial me voy. Para mí es ciclo terminado'", había contado Ladaga en su relato.

Lo cierto es que luego otros medios también se hicieron eco de la información y se sumaron a la supuesta crisis en el vestuario de River, algo que los hinchas del Millonario eligieron no creer y repudiaron en las redes. Y si bien desde River eligieron desestimar cualquier tipo de rumor y no hubo pronunciación al respecto, la cuenta oficial del club tuvo un contundente cambio que no pasó desapercibido.



En horas de la noche del martes, mientras la información seguía viralizándose, el Twitter oficial de River cambió su foto de portada y decidió poner una imagen en la que están precisamente Gallardo, Enzo Pérez y Armani.

Por un insólito error, Julián Álvarez abrió el marcador en el Manchester City - Barcelona

Por una causa benéfica que busca recaudar fondos para apoyar a la investigación de nuevas terapias para tratar la enfermedad de ELA, en el Camp Nou se midieron este miércoles el Manchester City y el Barcelona, ambos con un mix entre titulares y suplentes para probar futbolistas en lo que aún es el inicio de temporada en las ligas europeas.

Para los de Pep Guardiola, el equipo que saltó a la cancha fue con gran cantidad de variantes teniendo en cuenta su XI inicial de las últimas fechas, muchos de ellos siendo jugadores que luchan por un puesto entre los titulares. Y Julián Álvarez es uno de ellos.

Luego de no haber tenido minutos en el empate 3 a 3 del último fin de semana ante Newcastle por Premier League, Guardiola optó por contar con el ex River de entrada para el amistoso frente a Barcelona y en solo 21 minutos, convirtió su segundo gol con la camiseta ciudadana, siendo el primero que logra hacer siendo titular.

El mismo fue mediante una presión al arquero Iñaki Peña, quien a la hora de embolsar la pelota que caía llovida a sus manos, le pifió y se la dejó servida a la "Araña", para que el delantero argentino no tenga que hacer más que empujarla y así abrir la cuenta en el amistoso benéfico. Ya lo convirtió a Liverpool y ahora al Barcelona, por un insólito error del arquero, pero con el mérito de no dar por perdida la pelota.

River busca reforzar una inesperada posición con una figura de la Liga Profesional

Desde TyC Sports informaron que hay un futbolista del medio local que llama la atención de River, por más que sea una posición que el Millonario tiene cubierta a nivel titular. En concreto, hablamos de Rodrigo Rey.

El arquero de Gimnasia de La Plata hizo inferiores en River pero no tuvo lugar y realizó su carrera en clubes como Godoy Cruz, PAOK de Grecia y el Lobo platense, y ahora, según indica el medio, podría recalar en el Millonario. Cabe destacar que Marcelo Gallardo ya había manifestado interés en él hace tiempo y el propio Rey rechazó la propuesta porque no quería ser suplente de Franco Armani, y el propósito de su incorporación era ese.

Su contrato con Gimnasia expira en diciembre de este año, por lo que River podría sumarlo como agente libre y con ese mismo sentido, que sea el relevo del arquero titular millonario, ya que en la actualidad River únicamente cuenta con Armani, además de los juveniles Ezequiel Centurión y Franco Pétroli, por lo que estarían buscando un golero con más experiencia.

Closs adelantó el primer refuerzo de River para 2023

Según había adelantado el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, exjugadores del club como Manu Lanzini, Roberto Pereyra, Ramiro Funes Mori y Matías Kranevitter son los principales objetivos de La Banda para arribar en unos meses. Sin embargo, este miércoles Closs sorprendió a todos en el mismo canal para adelantar otro posible refuerzo para Gallardo el año siguiente.

Lejos de los grandes focos, el apuntado por la Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli habría destacado en la jornada de martes. "¿Ayer fue protagonista algún futuro jugador de River?", preguntó, entre risas, el conductor de ESPN F12 con dirección hacia Juan Balbi, cronista del Millo en el programa. "Falta mucho", respondió su colega.

El nombre al que habría hecho referencia Mariano Closs no habita en el fútbol argentino, sino en el exterior. Nicolás Otamendi sentenció la victoria del Benfica ante el Dinamo de Kiev y le dio la clasificación a su equipo para la fase de grupos de la Champions League. El rumor sobre el zaguero no es novedoso, ya que en ESPN también se adelantó la posibilidad de que el ex Manchester City cumpla su sueño de ponerse la banda roja en el pecho en 2023.