Luego el triunfo ante Unión por la Liga Profesional, el equipo de Martín Demichelis dio vuelta la página pensando en el debut en la Copa Libertadores, para la que el entrenador ya dio la lista de buena fe. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Con Echeverri, la lista de buena fe para la Libertadores

River ya dejó atrás el triunfo frente a Unión, y ahora se mentalizó de lleno en lo que será el debut en la CONMEBOL Libertadores, donde este martes enfrentará a The Strongest en Bolivia.

Martín Demichelis está conforme con el plantel que tiene en el Millonario, y confía en que puede alcanzar la quinta conquista del trofeo continental. Pero también le da la derecha a los futbolistas más jóvenes de la institución, ya que habrá varios de ellos en la lista de buena fe.

De La Cruz en duda para visitar a The Strongest

Después de poco más de dos semanas, Nicolás De La Cruz volvió a sumar minutos con la camiseta de River. Recuperado de una lesión en su rodilla, fue titular este viernes ante Unión y partícipe necesario del gol de la victoria, pues fue el encargado de jugar rápido el lateral que le permitió a Paradela enviar el centro que mandó a guardar Nacho Fernández.

Pero pese a que Martín Demichelis ya dejó en claro en rueda de prensa que no tiene planeada una rotación significativa de futbolistas para afrontar el debut en Copa Libertadores del próximo martes, visitando a The Strongest en la altura de La Paz, podría no contar una vez más con el futbolista uruguayo.