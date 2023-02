A falta de un día para el partido ante Argentinos Juniors, en el que será el estreno del Monumental en este año, Martín Demichelis dio la lista de convocados y tiene pensando cambios para mañana. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Con Martínez y Palavecino, los convocados por Demichelis

Martín Demichelis dio la lista de convocados para enfrentar a Argentinos Juniors desde las 19.15, en el partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Profesional, en lo que será el estreno del Millonario como local en el Estadio Más Monumental, que espera a más de 83mil hinchas.

Para este partido, en el que el entrenador podría realizar dos variantes, uno en la defensa con el ingreso de Leandro González Pirez en lugar de Enzo Díaz, por el juego aéreo del equipo de Milito, y la entrada de Esequiel Barco por José Paradela, Demichelis decidió convocar a 23 jugadores, con la vuelta de dos jugadores que venían lesionados.

Los cambios que piensa Demichelis

"No hay que confundir el camino. La derrota saca lo peor, hay que estar calmo. No me gusta hacer cambios en la derrota. Pero no significa que no habrá cambios", dijo Martín Demichelis en la conferencia de prensa previa al partido ante Argentinos Juniors, dando a entender que el equipo que perdió 2 a 1 ante Belgrano podría tener cambios.

Pensando en lo que será el partido ante el equipo de Gabriel Milito, mañana desde las 19.15 en el Estadio Más Monumental, en lo que será el estreno de las renovaciones de la cancha de River, que albergará aproximadamente a más de 83 mil hinchas, para el debut del Millonario como local en el año, Demichelis podría meter mano en el equipo, realizando dos cambios.

Los cambios del Monumental en su estreno

A casi tres meses desde la última vez que el Estadio Monumental vibró al ritmo de la hinchada Millonaria, aquella noche en la que Marcelo Gallardo dijo adiós, los hinchas de la banda roja volverán a su casa y seguramente no podrán creer con todas las novedades y cambios que se encontrarán en el regreso.

En primer lugar, lo que seguramente cause más impacto en toda la gente que asista al Monumental desde las horas previas al partido que se jugará el domingo desde las 19:15 es el hecho de ver a las dos nuevas populares que tiene el estadio. Ubicadas detrás de los arcos, el hincha ya no se encontrará con el grueso de su banda en las alturas.