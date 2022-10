◉ Las noticias de River hoy: un refuerzo para 2023, Gallardo no se despedirá vs Racing, las negativas para reemplazar al "Muñeco" y una renovación encaminada

Si bien River ya no tiene chances de salir campeón, la última fecha será especial para el Millonario debido a que será el partido despedida de Marcelo Gallardo como entrenador a nivel oficial, ya que se confirmó que se quedará a dirigir los amistosos del mes de noviembre ante Colo Colo y Real Betis de España. Mientras tanto, en la dirigencia millonaria siguen buscando al reemplazante acorde para el Muñeco. Esto y más, en las últimas 24 horas del Millo. Enterate de todo acá.

Confirman el último partido de Gallardo como DT de River

El último domingo se vivió una jornada para el recuerdo en la cancha de River. Tanto los hinchas como los jugadores y dirigentes le dieron una despedida ejemplar a Marcelo Gallardo, luego de que el DT anunciara su salida tras cumplir su contrato hasta diciembre de este año. Ese fue el último partido del Muñeco como entrenador en el Monumental.

Mientras la gente se preparaba emocionalmente para ver la última imagen de "Napoleón" como DT del Millonario el próximo domingo ante Racing, en la gran definición del Torneo de la Liga Profesional, los rumores de amistosos antes del Mundial fueron creciendo más y más. Se hablaba de un triangular internacional, pero no fue hasta hoy que se confirmaron los primeros detalles de la mini-gira que hará el plantel de River.

Según el sitio partidario Dale Albo, Colo-Colo será rival de La Banda el próximo miércoles 9 de noviembre y la mala noticia para el hincha del Millo es que el duelo no se llevará a cabo en el Monumental, sino en el estadio Sausalito de Viña del Mar con un horario estipulado para las 20 horas. Será el reencuentro de Pablo Solari y la hinchada del Cacique, reeditando también uno de los enfrentamientos de la actual Libertadores.

El otro equipo que integrará el torneo amistoso llegará desde España. Real Betis participará del triangular en Chile, con su entrenador Manuel Pellegrini como embajador, y aún no hay fecha ni sede confirmada para un posible cruce contra el equipo del Muñeco. Todo indica que este choque será la última vez que Gallardo de indicaciones desde el banco, al menos, por un tiempo.

El primer refuerzo de River para 2023 tras la salida de Gallardo

Según contó TyC Sports, Tomás Lecanda, defensor central surgido de las Inferiores que se desempeñó los últimos meses a préstamo en Aldosivi y a inicios de este año en Barracas Central, pegará la vuelta para el 2023 y se convertirá en el primer refuerzo.

Aunque comenzó como titular en el Tiburón, el defensor fue perdiendo terreno y ya es un hecho que se irá antes de tiempo del club. Por ende, estará a disposición del nuevo entrenador, que será el encargado de determinar si lo tiene en cuenta para el primer equipo.

El viaje de Francescoli: la duda de la jornada

En la mañana de este miércoles, el mundo River se vio sacudido por la noticia de un viaje sorpresa que realizó Enzo Francescoli durante la madrugada el cual afirmaban que tenía como destino la ciudad de Madrid. Información que dio lugar a un fuerte rumor que lo juntaba al uruguayo con Martín Demichelis.

Con varios periodistas partidarios de River afirmando que Francescoli viajaba para reunirse con quién podría ser el futuro DT del Millonario, desde el seno de la dirigencia de la institución que busca reemplazar a Marcelo Gallardo desmintieron que Enzo esté en Europa: "Se equivocaron de región", soltó el vicepresidente del club.

Durante una charla con TyC Sports, quien se encargó de aclarar un poco el panorama de lo que se vendrá en el mundo River fue Matías Patanian, que aclaró por qué se fue Francescoli: "No está en Madrid, ni en Europa. No va por ahí. Se fue por una cuestión que él tenía pactada y que tiene que ver con 3 días", confirmó.

De esta manera, la dirigencia de River confirmó que por el momento no habrá una reunión pactada con Martín Demichelis para realizarle una propuesta formal pese a que éste, según las informaciones que se conocieron, sería el principal candidato a sentarse en el banco de suplentes.

En base a algunas deducciones que comienzan a darse tras las palabras de Matías Patanian, vice primero de River, el periodista Ariel Cristófalo confirmó que Enzo Francescoli habría viajado a los Estados Unidos para estar presente en una muestra de arte que su pareja abrió en Miami.

Sumado a esto, el director deportivo del Millonario podría aprovechar su presencia en los Estados Unidos para diagramar los últimos detalles de la pretemporada que River tendrá en el país durante los primeros días de enero del 2023.

Las 3 dudas de Gallardo para visitar a Racing

Alejado de la pelea por el título y ya clasificado a la Libertadores 2023, River saldrá a jugar el próximo domingo ante Racing sin mucho por que pelear pero siendo protagonista directo en la definición de la Liga Profesional ya que la Academia pelea palmo a palmo con Boca para ser campeón.

Un encuentro que tendrá todos los condimentos de un gran clásico y que, además, será la despedida oficial de Marcelo Gallardo de River. Es por esto que más allá de cualquier especulación, el DT buscará poner el mejor equipo posible para quedarse con los tres puntos.

Con varios problemas físicos que arrastran desde hace unos días, los cuales no le permitieron armar el mejor once ante Rosario Central, Gallardo esperará hasta último momento a Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Santiago Simón para saber si estos podrán estar ante Racing por la fecha 27 de la Liga Profesional.

Por el lado de los dos defensores, Emanuel Mammana y Paulo Dïaz intensificaron los trabajos durante este miércoles y se espera que en la jornada del jueves hagan lo mismo para saber como estan del esguince en el tobillo derecho (Mammana) y el corte en la rodilla (Díaz) y así volver a colocarlos dentro del once.

A su vez, también aguarda por Santiago Simón. Sin recuperarse totalmente de su esguince en el tobillo, el volante sería el reemplazante de Juan Fernando Quintero en el mediocampo y por esto Gallardo no tomará decisiones apresuradas en el once.

¿Qué falta para que Nicolás De la Cruz renueve su contrato con River?

Con un nivel que le aseguró su presencia en Qatar 2022, en donde podría ser titular para Uruguay, el volante ofensivo del Millonario es uno de los baluartes del Millonario y para la dirigencia resulta muy importante renovar el contrato del jugador. Una negociación que se viene dilatando hace varios meses.

Sin embargo, este suplicio para todos los hinchas de River podría llegar a su final en los próximos días ya que, según informó el periodista Luciano García, el volante firmaría su nuevo contrato debido a que el Millonario tendría acordada la compra de un 20% más del pase que pertenece a Liverpool de Uruguay.

De esta manera, con el pago de 2.6 millones de dólares, River pasará a tener un 50% del jugador y el mismo renovará su contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión que estaría tasada en 22 millones de euros. Monto que podría ser abonado próximamente por el interés que despierta el volante en Europa.

Los 3 DTs de peso que River ya descartó para reemplazar a Gallardo

Luego de lo que será el partido de este domingo ante Racing y los posibles amistosos de noviembre ante Colo Colo y Real Betis de España, el Millonario se despedirá definitivamente del "Muñeco" y tendrá que asumir un nuevo entrenador en la escuadra de Núñez. Lógicamente, puertas adentro de las oficinas de River barajan algunos nombres, pero ya han tenido negativas al consultar por tres de ellos.

El primero de ellos fue Marcelo Bielsa, quien alegó de manera metafórica que en Argentina no dirigiría en otro club que no sea Newell's: "Yo no podría dirigir a un equipo en la Argentina que va a competir contra mi equipo en un estadio que lleva mi nombre", fue la frase con la que el "Loco" le respondió a Jorge Brito, bajando el pulgar respecto a la posibilidad de asumir en River.

Otro descartado fue Ricardo Gareca, quien pese a sus ganas de regresar al país, habría rechazado tanto a River como a Independiente y de momento, seguirá sin ocupar el puesto de entrenador en ningún equipo, luego de un largo periodo a cargo de la Selección de Perú. Por último, la negativa más reciente llegó esta tarde y es la de Pablo Aimar.

El "Payasito" integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y si bien se estima que en el corto plazo dé el salto para ser entrenador principal, este miércoles se confirmó que el cordobés no quiere lanzarse como DT a nivel clubes de momento, por lo que la opción millonaria pasa a caerse totalmente. Con estos tres "no" dados hacia River, todos los caminos conducen, más que nunca, a Martín Demichelis.