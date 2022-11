A falta de conocerse la lista de pretendidos por Martín Demichelis una vez asuma en River, la principal preocupación en Núñez pasa por la continuidad de varios futbolistas importantes a lo largo del 2022 y el mercado de pases post-Mundial será clave para moldear al plantel que competirá en la CONMEBOL Libertadores.

A estas horas, por ejemplo, Nicolás De La Cruz está preparando las valijas para unirse a la selección uruguaya en la previa de la Copa del Mundo en Qatar y todavía no puso la firma para renovar su contrato, aunque se espera que lo haga antes de subirse al avión. Mismo tema con Juanfer Quintero, con quien deberán negociar mano a mano para que siga en el club tras finalizar su préstamo en diciembre próximo.

Mientras tanto, son varios clubes los que posaron sus ojos en el talentoso enganche colombiano: desde Estados Unidos, pasando por México y bajando hasta Brasil. A la lista habrá que sumar al Cruzeiro, según informó el periodista de GOAL y TV Band Thiago Fernandes, ya que Quintero está en los planes del equipo que tiene de dueño al Fenómeno Ronaldo.

Fernades agrega que la cuestión económica no será fácil de resolver, ya que Juanfer "pide un salario de 100 mil dólares mensuales y Cruzeiro no está de acuerdo con la propuesta, por lo que va a intentar negociar con el jugador". Está claro que si River no se apura, tendrá que pelear con pesos pesados desde lo monetario para asegurarse la continuidad del cafetero.