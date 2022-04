Desde que el VAR llegó al fútbol argentino, las polémicas se ampliaron. Los agarrones, las manos, las sanciones con amonestaciones y/o expulsiones. Todo se discute, todo se analiza. Incluso en las redes sociales, donde Twitter se transforma en un bar de los años '90 y los hinchas comienzan con sus respectivas charlas de café.

Los de River por un lado, los de Boca por el otro. En Racing e Independiente pasa lo mismo, al igual que en San Lorenzo y Huracán. Todos se quejan, todos analizan, y todos hablan del nuevo artefacto que tiene la Copa LPF. Y en la novena jornada del campeonato local, donde el Millonario recibió a Argentinos Juniors, se instaló la polémica por una clara mano de Lucas Villalba, el lateral del Bicho.

El conjunto comandado por Gallardo estaba en posición de ataque, Julián Álvarez punzaba para lograr el peligro dentro del área de Federico Lanzillota y el grito de todo el Monumental se escuchó: "Penaaaaaaaal", manifestaron los presentes en el estadio de River, y el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó la pena máxima. Sin embargo, el VAR revisó la jugada, llamó al encargado de impartir justicia y se retrotrajo en la jugada. ¿El resultado? Tiro libre, ya que le infracción existió, pero fue antes de que Villalba ingresara al área.

A partir de allí, en la red social del pajarito se observaron diferentes tipos de comentarios. Algunos en favor del VAR, pero la gran mayoría estaba disconforme. Claro, los hinchas no razonaban, hablaban desde el enojo y entendían que habían sido perjudicados. Y la situación que ocurrió en el Monumental, la compararon con el penal que no le cobraron a Vélez contra Boca, donde Alan Varela desvió la pelota con la mano y Patricio Loustau no sancionó la infracción, como así tampoco fue intervenido por Mauro Vigliano, el encargado de observar todo con lujo de detalles.

La polémica en Vélez - Boca con la mano de Alan Varela

La polémica en River - Argentinos Juniors por la mano de Lucas Villalba