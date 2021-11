Son 9 los jugadores que podrían irse en condición de libres en el 2022 si el Millonario no logra un acuerdo para renovar sus vínculos. La otra alternativa sería la venta directa.

Con el título de la Liga Profesional en el bolsillo, River está encarando el último tramo del 2021 que tendrá como plato fuerte la final del Trofeo de Campeones ante Colón de Santa Fe. Luego de ello, quedará cerrado definitivamente el calendario competitivo hasta el próximo año. Gracias a haberse consagrado en el torneo local, el Millonario obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores y deberá llevar adelante un reestructuración del plantel pensando en los objetivos del 2022.

Además del mercado de pases y la posibilidad de adquirir jugadores de jerarquía, una de las principales preocupaciones en las oficinas de Núñez son los contratos que están a punto de vencer el próximo año. La gran crítica del hincha a la actual gestión es la gran cantidad de figuras que se marcharon libres del club durante los últimos años por distintos motivos, por lo que buscarán que en el 2022 no vuelva a suceder en masa. Estos son los jugadores que terminan su vínculo con la institución rojiblanca.

Contratos hasta junio de 2022

Fabrizio Angileri

El exjugador de Godoy Cruz arribó a Núñez en los primeros meses de 2019 mediante un préstamo que luego se convirtió en una compra vía cláusula. Su gran nivel bajo el mando de Marcelo Gallardo se mereció pedidos a la Selección Argentina y se destaco ampliamente en la Liga Profesional. Entre las lesiones y el buen rendimiento de Milton Casco, Angileri perdió el puesto recientemente y varios clubes europeos están interesados en llevárselo, como sucedió con la Lazio de Italia recientemente. Su contrato vence en junio de 2022 y, si no arregla, se podría ir libre.

Benjamín Rollheiser

La situación del juvenil en 2019 fue un tanto especial. El jugador había rechazado todas las propuestas de renovar su vínculo, pero en las últimas semanas River lo pudo convencer y firmó hasta junio de 2022 con varias cláusulas de por medio a pesar de ni siquiera haber debutado en Primera. Con el pasar del tiempo, Rollheiser no solo pudo hacer su estreno sino que también se convirtió en un jugador titular en ataque para Gallardo junto a Julián Álvarez. ¿Habrá otra novela más en junio?

Paulo Díaz

Poco se habla de que un pilar fundamental del Millonario en la defensa está en puertas de abandonar el club en junio próximo por el vencimiento de su contrato. Quizás haya conversaciones encaminadas, ya que no se presentaron interesados para llevárselo. No obstante, aún no hay información al respecto de su situación de cara al año siguiente. Paulo Díaz se afianzó como una pieza indiscutida junto a David Martínez en la zaga y la ida del futbolista de la Selección de Chile sería una durísima pérdida para River.

Bruno Zuculini

El volante de River estuvo muy cerca de abandonar el club en junio de este año, cansado de la falta de oportunidades en el primer equipo. Sin embargo, su estadía durante el segundo semestre lo tuvo con varias titularidades y de gran aporte para el equipo de Marcelo Gallardo, hasta el punto de convertirse en titular. Hasta hace pocos meses, en TNT Sports se informó que Zuculini no quería renovar su contrato. No obstante, la situación podría cambiar en unos meses. Cabe destacar que a partir de diciembre, todos los jugadores con vencimiento en junio de 2022 podrán iniciar conversación con otros clubes.

Contratos hasta diciembre de 2022

Julián Álvarez

La firma del delantero estrella de River es una de las mayores preocupaciones en las oficinas de Núñez durante estas semanas. Con el increíble nivel mostrado en la Liga Profesional, es totalmente esperable que desde Europa quieran llevarse a Álvarez. Hay que recordar que su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros y el Millonario está negociando para subirla 5 millones más, extendiendo el contrato hasta 2023. Sin embargo, aún no hay acuerdo con su representante Fernando Hidalgo y la cuestión tendrá en vilo a todo el hincha de River.

Nicolás De La Cruz

El contrato del uruguayo vencía en julio de este año, pero River se aseguró su permanencia hasta fines de 2022 renovando su vínculo junto a Jorge Carrascal (2004). El volante evolucionó año a año para convertirse en un futbolista indiscutible en el mediocampo del Millonario, a pesar de que la trombosis que sufrió este semestre lo marginó un largo tiempo de las canchas. De La Cruz es un habitual convocado para la Selección de Uruguay y su pase se revalorizó en el úlltimo tiempo. ¿Renovará o buscará nuevos aires?

Federico Girotti

El delantero juvenil irrumpió en la Primera de River con una importante cuota goleadora, que incluyó un grito ante Boca en plena Bombonera. Sin embargo, la aparición de Julián Álvarez en el frente de ataque complicó el rodaje de Girotti con Marcelo Gallardo y su representante avisó que no se descarta la posibilidad de que emigre hacia Europa. Para que el artillero se quede, su rol en el plantel será fundamental a la hora de tomar una decisión con respecto a su futuro profesional.

Felipe Peña

Continuando con la lista de juveniles, el defensor -que también puede ser mediocampista- ha tenido participación activa durante el presente semestre bajo las órdenes del Muñeco. Sin embargo, la grave lesión ligamentaria que sufrió en su rodilla lo obligó a marginarse de las canchas y no volverá a jugar hasta casi mediados de 2022. A un año del vencimiento de su vínculo, no parecería haber convenientes para que estampe la firma de su renovación. Sobre todo tratándose de la defensa, una posición que sufrirá varias bajas el próximo año.

Santiago Simón

El volante por derecha fue otra de las grandes apariciones del River campeón de la Liga Profesional. Simón se ganó la titularidad con un puñado de partidos en Primera y fue una pieza clave para la obtención del título nacional que consiguió el Millonario ante Racing. El jugador firmó su primer contrato profesional en enero de 2021 y el objetivo en Núñez es poder retener a la figura juvenil por un tiempo más, salvo que aparezca una oferta tentadora. La cláusula de rescisión es de 20 millones de dólares y cualquier club interesado podría ejecutarla por dicha cifra.