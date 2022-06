+¿Cuándo fue la última vez que River no hizo goles en tres partidos consecutivos?

Tras la caída por la mínima diferencia contra Colón y así todavía no poder ganar, repasamos cuándo fue la última que River no hizo goles en tres partidos consecutivos.

No fue una grata visita la que River efectuó en el "Cementerio de los Elefantes", ya que Colón lo superó por la mínima diferencia en la tercera jornada por la Liga Profesional. Pero la preocupación no solamente pasa porque no pudieron ganar hasta el momento, sino también porque el "Millonario" no hizo goles en tres partidos en fila, hecho que por 24° ocasión en su historia le ocurre.

Le está costando concretar lo mucho que genera el cuadro riverplatense, sabiendo que entre las igualdades sin goles frente a Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, mas lo acontecido con el "Sabalero", son 39 tiros, de los cuales 16 fueron al arco, donde no lograron batir a los arqueros rivales. Recordemos que Marcelo Gallardo aguarda por la llegada de delanteros ante la ida de Julián Álvarez a Manchester City en julio, mas el bajo rendimiento de Braian Romero y un irregular Matías Suárez por lesiones.

¿Cuándo fue la última vez que River anotó goles en un partido? Fue el 25 de mayo en la tremenda goleada que el equipo de Marcelo Gallardo efectuó contra Alianza Lima por 8-1 en la Copa Libertadores, cerrando la etapa de grupos con un "sextete" de Álvarez, Santiago Simón, Elías Gómez y el descuento de Pablo Lavandeira de penal.

El antecedente más cercano nos lleva a los días 9, 12, 18 y 25 de agosto del 2018, cuando fueron cuatro juegos en fila sin poder anotar con uno por Copa Libertadores y los restantes tres en Superliga, todos en ese orden. Todos esos partidos concluyeron con una igualdad sin goles como lo fueron ante Racing (ida de cuartos de final por la Libertadores), Huracán, Belgrano y Argentinos Juniors.

Pero en el ciclo Gallardo es la cuarta ocasión que este hecho ocurre. La primera vez fue en el 2015, contra Liga de Quito (0-1), Independiente (0-3) y Defensa y Justicia (0-1) efectuados el 30 de septiembre, 4 y 14 de octubre. Luego en 2016 frente a Boca, Independiente del Valle y Vélez (todos 0-0 el 24, 28 y 30 de abril), y por último el antes mencionado hecho acontecido en 2018. Si frente a Unión no logra marcar, será la marca más alta a nivel local desde que es entrenador del "Millonario".

Vamos a ampliar estos datos a nivel historia de River. El récord de cotejos consecutivos sin marcar goles es de cinco partidos y ocurrió en dos ocasiones nada más. La primera fue en el 2010, entre el 21 de marzo y el 11 de abril, cuando Leonardo Astrada era entrenador y su equipo no anotó ante Boca, Argentinos, Lanus, Newell's y Atlético Rafaela. Se repitió en 2013, entre el 6 y 29 de octubre, donde Ramón Díaz comandaba a un cuadro que acumuló sequía frente a Boca, Newells, Belgrano, Rafaela y Lanus (Copa Sudamericana).