El ex jugador del Millonario no vive su mejor momento en su club, es muy criticado y varios ya aventuran con un posible retorno.

A lo largo de lo que fue el último mercado de pases, en la cabeza de Marcelo Gallardo circuló la posibilidad de sumar a un delantero, ya que se había confirmado la salida de Julián Álvarez para mitad de año, dado a que Manchester City oficializó la adquisición del nacido en Calchín. A partir de allí, comenzó con la operación para adquirir a Valentín Castellanos.

Como la negociación con New York City FC se complicó, el atacante nacido en Mar del Plata no logró cumplir con su sueño de ser dirigido por el Muñeco, por lo que deberá esperar al futuro para saber si podrá jugar en el club de sus amores. Pero en River también piensan en un jugador que no la está pasando muy bien en el exterior.

"A mi representante siempre le dejé en claro que priorizo lo deportivo", expresó Rogelio Funes Mori en conferencia de prensa, luego de haber sido fuertemente criticado por la hinchada de Monterrey, ya que su equipo no atraviesa un gran presente y el Mellizo perdió la cuota goleadora con la que enamoró a los mexicanos. Si bien tiene contrato hasta mediados de 2024, los dirigentes del Millonario saben que el surgido de las inferiores no la está pasando bien en las tierras aztecas.

El mal momento que atraviesa Funes Mori llevó a pensar a más de un hincha de River, como asi también a algunos directivos que en junio podrían ir a buscarlo. Y no sería descabellado, ya que el Melli quiere sacarse una espina: "Me me tocó jugar en un momento muy difícil y me hubiese encantado quedarme para vivir lo que vivió mi hermano: eliminar a Boca dos veces y ganar la Sudamericana (2014) y la Libertadores (2015)", sostuvo hace un tiempo en La Nación.

Además, en la misma entrevista, supo manifestar que le gustaría poder regresar al club que lo vio nacer: "Como todo jugador que sale del club y que además es hinchas, obvio que me encantaría volver a River, es un sueño para mí". ¿Se dará?