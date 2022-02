El extenso ciclo de Marcelo Gallardo al mando del fútbol de River ha dejado, entre tantas cosas, un gran caudal de juveniles del cual el club y los hinchas se sienten más que orgullosos. Durante los 8 años de permanencia del Muñeco en el Millonario, el semillero de la institución se vio activo como en sus mejores épocas y muchos de los jugadores surgidos de las inferiores de La Banda tuvieron tanto la oportunidad de debutar en Primera como de jugar en el fútbol europeo.

La cantera de River vio nacer a varias promesas en el último tiempo, pero no todas pudieron mostrar su mejor versión bajo las órdenes de "Napoleón". Casos y ejemplos hay muchos, pero lo sucedido con Ezequiel Cirigliano fue algo más que particular. El prometedor mediocampista central fue parte de la página más oscura del Millonario en 2011 y contribuyó para el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, para luego asumir su puesto de titular con Matías Almeyda como entrenador. Como consecuencia, desde Europa lo tantearon y estuvo cerca de jugar en el Manchester City, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Pasados los años, con la llegada de Gallardo, Cirigliano se encontraba en el Hellas Verona de Italia y protagonizó un escándalo al no querer volver desde el Viejo Continente. "Si no se da cuenta de que es un profesional y que está en River, Cirigliano va a terminar siendo jardinero del club", había dicho Rodolfo D'Onofrio en 2014 con respecto al inconveniente con el mediocampista. Si bien el Muñeco lo tenía en cuenta para su primer ciclo, el jugador no quiso seguir y se marchó de la institución.

A partir de allí, el declive fue instantáneo. "Ciri" pasó por el Dallas FC de la MLS, pero no tuvo suerte y regresó a su país natal para defender los colores de Atlético Tucumán y Tigre. Luego, su destino se encontró en la segunda división del fútbol de Chile y recientemente se conoció su nuevo club, totalmente alejado de la élite. La vieja promesa de River firmó con el exótico Cynthialbalonga, pertenenciente a la cuarta división de Italia, y generó la sorpresa de aquellos que tenían un gran recuerdo de él en Núñez. ¿Podrá enderezar su carrera antes de que llegue a su fin?