De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River

Son jornadas movidas en River. Por primera vez desde que volvió, Marcelo Gallardo analiza su futuro como entrenador del primer equipo. El arrastre de un muy mal 2025, sumado a las caídas en fila ante Tigre, Argentinos Juniors y Vélez por el Torneo Apertura fueron determinantes para que el Muñeco analice qué hacer con su futuro.

Bolavip pudo saber en exclusiva qué piensan las otras partes involucradas: jugadores y dirigentes. Los futbolistas están convencidos que es con Marcelo Gallardo el futuro y que pueden revertir la situación. Los dirigentes tiene muy en claro que ellos no serán quienes echen al director técnico más ganador de la historia del club, aunque algunos de ellos creen que es ciclo cumplido, pero esperan a que el propio entrenador tome la decisión.

¿De qué depende que Gallardo siga o se vaya de River?

Una vez consumada la derrota en el Amalfitani ante Vélez, Marcelo Gallardo tomó la decisión de no presentarse a la conferencia de prensa, pese a que el banner del club estaba instalado en la sala de prensa. El Muñeco pasó un rato largo en un vestuario que estaba afectado anímicamente.

La continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico de River depende exclusivamente de él. El Muñeco se encuentra reflexionando en este momento, analizando si tiene material para pelear por dar vuelta la situación o si ya considera que no tiene las herramientas para hacerlo.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Bolavip pudo saber que no habrá reunión entre Gallardo y los dirigentes este lunes y que en el entrenamiento, que iniciará a las 18 horas en el River Camp, tendrá una charla con los jugadores. Allí puede que se conozca su decisión respecto a su continuidad.

Los dirigentes piensan en alternativas

Ante esta situación, la dirigencia está al tanto de la decisión de Marcelo Gallardo de analizar su futuro y también se pone manos a la obra para pensar en posibles reemplazantes. Si bien es cierto que ellos no lo van a despedir, en caso de que el entrenador más ganador de la historia del club opte por marcharse, los directivos deben tener algunos nombres sobre la mesa.

¿Quién dirigiría a River contra Banfield si Gallardo renuncia?

Si Marcelo Gallardo decide dar un paso al costado, ante Banfield dirigirá Marcelo Escudero, el entrenador de la Reserva. El Pichi ya lo hizo cuando se fue Martín Demichelis y lo haría en esta oportunidad también. Cabe recordar que el Millonario recibirá al Taladro el próximo jueves a las 19.30 horas por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

