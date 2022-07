Si las expectativas que había en River con Miguel Ángel Borja eran altas, todo lo que hizo el colombiano ante Aldosivi fue para cumplirlas y hasta superarlas. El delantero estrella que tiene Marcelo Gallardo en su plantel se floreó en Mar del Plata con un pase de pecho para el gol de Palavecino, una asistencia a Lucas Beltrán y un gol para liquidar el encuentro en el Minella, en una actuación realmente consagratoria.

"Agradecido con Dios con la oportunidad que me ha dado. Hay que seguir trabajando para tratar de ayudar cuando el equipo me necesite y me voy muy contento con eso", declaró la figura del Millo para ESPN una vez terminado el encuentro para luego cerrar afirmando que le gusta tirar un poco de "magia", pero "siempre respetando al rival".

A raíz de la magnífica actuación del colombiano, un compatriota con pasado reciente en Núñez le hizo llegar su saludo a través de redes sociales. "Siiii colobriii. Felicitaciones hermano, que sean muchos más", escribió Rafael Santos Borré en sus historias de Instagram para felicitar a Miguel Ángel Borja por su debut en las redes rojiblancas.

Además de hablar con Juanfer, Borja también confesó haber pedido la opinión de Santos Borré a la hora de tomar una determinación sobre su futuro profesional. Pocas palabras le bastaron al actual delantero del Millo para darle el "sí" a Gallardo y el atacante del Frankfurt confirma que no estaba equivocado en recomendarlo para el equipo del Muñeco.