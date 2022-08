A pesar del triunfo de River sobre Independiente, los hinchas no pudieron evitar criticar a uno de los titulares que tiene Marcelo Gallardo.

Después de lo que había sido la caída frente a Sarmiento, River se recuperó contra Independiente y lo derrotó en el clásico por 1-0, sobre la hora, por el gol de Matías Suárez. A pesar de que los dirigidos por Marcelo Gallardo no tuvieron un gran encuentro, siempre demostraron el deseo de querer ganar el cotejo.

A partir del triunfo, los hinchas de River no se quedaron del todo contentos, ya que a través de las redes sociales se hicieron eco de la actuación de uno de los jugadores que habitualmente son titulares en el esquema de Gallardo, y lo criticaron fuertemente.

Mediante la red social del pajarito, los fanáticos del Millonario dispararon con munición pesada contra el lateral izquierdo, quien no tuvo una buena actuación frente a Independiente: "Es increíble como Elías Gómez hace todo mal. Todo", escribió el usuario de Twitter, @LBDT14_cariver. Sin embargo, no fue el único que se mostró disconforme con el rendimiento del ex Argentinos Juniors.

Más de un hincha de River pidió por la recuperación inmediata de Robert Rojas para que Marcelo Gallardo pueda volver a conformar la línea de cuatro defensores que utilizó a lo largo de la primera parte del año, donde Milton Casco ocupaba el sector izquierdo y relegaba a Gómez al banco de suplentes.