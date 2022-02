Luego de haber finalizado la pretemporada, donde River tuvo un último amistoso frente a Vélez e igualó sin goles, el plantel que es comandado por Marcelo Gallardo comenzó a preparar lo que será el debut en el campeonato local. Este sábado, visitarán a Unión y el Muñeco tiene algunas dudas.

La primera prueba de fuego que tendrá el último campeón de la Liga Profesional será en tierras santafesinas, y para que el conjunto liderado por el Muñeco pueda iniciar con el pie derecho, deberá reponerse a un gran dolor de cabeza que está comenzando a darse en la previa.

Antes de que se produjera el choque ante el Fortín, desde el cuerpo médico de River notificaron que Robert Rojas padecía una pubalgia y no sería de la partida. Si bien no es una lesión que lo deba marginar durante muchos encuentros, la realidad marca que no está confirmado si podrá jugar ante el Tatengue, y su lugar podría ser ocupado por Andrés Herrera, el séptimo y último refuerzo.

Para el Muñeco se solucionaría un gran problema con el ingreso del ex San Lorenzo, y en ese caso deberá resolver quién jugará en el sector izquierdo, ya que Milton Casco ocupó el lateral derecho en el último encuentro y Elías Gómez en el opuesto.

Todo dependerá de cómo se sienta Robert Rojas a lo largo de los próximos días, ya que actualmente está trabajando de manera diferenciada. Para Gallardo será un trabajo duro y parejo, ya que el nivel que mostraron el ex Newell's y el ex Argentinos Juniors fue notable.