El entrenador de River se refirió a los dos jugadores que fueron separados del plantel por no renovar sus contratos y, entre líneas, confirmó que ya no tendrán lugar en el equipo por los refuerzos que llegaron.

Una de las grandes polémicas que tuvo el verano del fútbol argentino y el mercado de pases fue la decisión de la dirigencia de River, encabezada por Jorge Brito, Enzo Franchescoli y Marcelo Gallardo de separar a Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser del plantel por no querer renovar sus contratos con el club.

Un camino que parece ya no tener retorno ya que una vez finalizado el amistoso entre River y Platense en el Monumental, Marcelo Gallardo habló sobre el tema y fue determinante con el caso de ambos jugadores: "Uno respeta las negociaciones de las partes y no puede decir nada. Ya cuando hay poca voluntad de negociar, ahí sí no tengo planificación", soltó.

Declaraciones de un entrenador claramente molesto por la situación que pese a aceptar la posición de los jugadores, parece haber borrado de su mapa táctico a los campeones de la Liga Profesional 2021 ya que "considero que el jugador que no tiene voluntad para negociar yo tengo que salir a buscar reemplazante".

De esta manera, Gallardo confirmó que Elías Gómez y Esequiel Barco efectivamente llegaron para jugar en los roles vacantes de Angileri y Rollheiser por lo que, en caso de arreglar su situación contractual, a los dos les costará mucho volver a meterse en el equipo. Motivos para que terminen decidiendo definitivamente no renovar.

Igualmente, y pese a todo lo que ocurrió durante esta novela, Marcelo Gallardo se mostró tranquilo con las decisiones tomadas ya que "ellos lo sabían desde antes" y desde el lado del club "había mucha buena voluntad" de renovar los contratos pero considera que del otro lado no y a raíz de esto el Millonario salió al mercado.