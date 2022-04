El entrenador del Millonario se sinceró luego del partido ante Talleres de Córdoba y admitió que el trámite del partido no resultó como se esperaba aunque se pueden "sacar conclusiones" del encuentro.

Gallardo no anduvo con vueltas: "No salió la rotación"

Con la idea de recuperar físicamente a gran parte de los jugadores que venían jugando como titulares, Marcelo Gallardo puso un equipo totalmente alternativo ante Talleres de Córdoba en el cual pudo probar diferentes variantes que le terminaron costando el partido ya que "nos preparamos como pudimos".

Sin centrarse en excusas o reclamos hacia los árbitros o alguna situación puntual, Marcelo Gallardo tomó la posta de la sinceridad en la conferencia de prensa y explicó por qué perdió su equipo: "No nos salió la rotación", comentó el DT antes de pedir "seguir para adelante".

Necesitado de rotar el equipo para aliviar las cargas de cara a un calendario muy ajustado entre Copa de la Liga y Libertadores, Gallardo le buscó un lado positivo a la derrota ya que "más allá del funcionamiento, fue un encuentro que sirve para sacar conclusiones" y de esta manera, "hice una pausa con algunos y les di rodaje y la posibilidad de evaluarlos a otros".

En cuanto a lo que significó el desarrollo del partido, pese a que su equipo perdió, Marcelo Gallardo consideró que la historia no fue tan mala: "A priori no se veían diferencias, tuvimos los tres tiros al arco y no pasó más de eso”, soltó el entrenador admitiendo que en la segunda parte se le desconfiguró el plan por el gol de Valoyes.

Finalmente, haciendo foco en una de las sorpresas del equipo, Gallardo habló de Emanuel Mammana, a quíen utilizó para encontrar una variante luego de la lesión de Rojas: "Estuvo bien, quizá no tuvimos la proyección habitual por la banda, pero en el plano defensivo hizo un partido correcto", sentenció.