Siempre las previas a los Superclásicos suelen estar llenos de incógnitas e incertidumbres. Con las dudas que surgen en los entrenadores, sumadas a los misterios que siempre juegan un papel fundamental; atinar una posible formación resulta una tarea casi imposible para quienes intentan informar sobre los equipos.

Sin embargo, el progreso de River durante los últimos partidos, que comenzó a encontrar poco a poco el nivel deseado, hace pensar que Marcelo Gallardo tiene un 90% el equipo confirmado para recibir al Xeneize en el Estadio Monumental y solamente habría dos dudas para el once titular.

Con David Martínez y Matías Suarez prácticamente descartados por no recibir el alta médica, la sorpresa que podría poner Gallardo en cancha es la inclusión de Agustín Palavecino en lugar de Nicolás De La Cruz. Pese al buen rendimiento del uruguayo desde su regreso al primer equipo, en los últimos trabajos se vio al ex Platense dentro del equipo.

Igualmente, este posible ingreso de Palavecino no sería algo sorprendente ya que el volante creativo ha estado en todos los River - Boca posibles desde su arribo al Millonario. Con una tarea similar al enganche, Gallardo suele utilizarlo para romper la línea media del Xeneize.

Por otro lado, la duda que surgió durante las últimas horas es la continuidad o no de Leandro González Pirez en el equipo. Pese a que completó buenos partidos, el defensor central aun no se adapta del todo al esquema que pretende River y esto podría llevarlo a salir en un partido en el que no se permiten errores.