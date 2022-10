Dentro del Monumental se vive una noche repleta de emociones. Los hinchas de River despiden a Marcelo Gallardo, quien anunció durante la semana que no seguirá al frentre del equipo en 2023, pero no asimilan que el DT más ganador de la historia del club no estará más después de 8 años.

En la previa al duelo frente a Rosario Central, los hinchas que se acercaron hasta el Antonio V. Liberti desplegaron un enorme cotillón con frases del Muñeco, como así también se pudieron escuchar varias canciones en las que le pedían que se replanteara la decisión.

Mientras algunos fanáticos llegaban a las inmediaciones del estadio, desde las tribunas bajó un cántico directo para Gallardo: "Che Muñeco hoy te quiero decir sos eterno como lo de Madrid. No te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental", entonaron los hinchas de River para intentar modificar el pensamiento del entrenador.

Una vez que el plantel riverplatense salió al campo de juego, los hinchas de River explotaron con un grito de guerra para homenajear al ídolo: "Muñeeeco, Muñeeeco", se escuchó en el Monumental, además de los miles de aplausos.