La espera fue larga, pero este jueves tendremos el regreso oficial del campeón del mundo y ni más ni menos que ante todos sus hinchas. La Selección Argentina comenzará la fecha FIFA enfrentando a Panamá a Monumental repleto, donde habrá una fiesta que comenzará desde la tarde con varios shows musicales hasta el pitazo inicial. El festejo de Qatar 2022 llega al país.

La agenda de la Albiceleste durante esta semana se iba a completar con el viaje a Paraguay, en el marco del homenaje que le hará CONMEBOL al seleccionado en el sorteo de la Libertadores. Sin embargo, Argentina agregó un nuevo partido y sorprendió a todos: jugará ante River este mismo viernes.

Tras conocerse la noticia, miles de fanáticos enloquecieron pensando en las curiosidades que podrían salir de un encuentro de ese calibre, con varios exjugadores del Millo hoy militando en la Selección o mismo la participación de Franco Armani en ambos equipos. Sin embargo, la ilusión de ver el encuentro duró poco.

Desde Tribuna Deportiva, y luego replicado por distintos medios de comuncación, confirmaron que el amistoso será en el marco de una práctica informal y no contará con televisación de ningún tipo, ni tampoco asistirá la prensa para poder relatar lo que acontezca en el partido. Es por eso que no tendremos imágenes de la práctica, una noticia que no cayó bien entre los hinchas de River y la Selección. Hubiera sido increíble de ver.