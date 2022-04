Si bien estaba a la vista que el penal contra Banfield estaba mal cobrado, las declaraciones de Federico Beligoy llamaron la atención. "Falló el criterio. No era penal para River. Obviamente, a nuestro entender no es una mano sancionable, nos equivocamos. Es una cuestión interpretativa y nos equivocamos con VAR”, fueron las palabras del director nacional del arbitraje, que además se disculpó con la gente del Taladro.

Está claro que el objetivo era dejar en claro que ese tipo de manos no se volverán a sancionar (al menos en nuestro fútbol), pero no hay nadie que haya quedado más contento por estas palabras del ex árbitro. Ni Banfield, que ya perdió; ni en Núñez, que se sorprendió tanto como el resto.

Según reveló Nicolás Distasio en ESPN F10, "en el Mundo River sorprendieron para mal las declaraciones de Beligoy". El fundamento es concreto: "Errores hubo en todos los partidos y nunca hubo disculpas". ¿Fue el más grosero desde que llegó el VAR?

+ Más de Beligoy

"Veníamos teniendo una fecha impecable. Tenemos claro que cuando hay errores con el VAR se multiplican por un millón. En Argentina llevamos tres fechas con VAR y hemos recibido felicitaciones de gran parte del mundo arbitral por cómo lo estamos implementando. Errores van a haber. En esta oportunidad, con Banfield, cometimos un error y nos hacemos cargo", expresó el director nacional del arbitraje.