Luego de haberse quedado afuera de la Copa Libertadores, y de varios resultados negativos en la Liga Profesional, el 3-0 de River a Barracas Central parecía ser un punto de partida para comenzar a salir de la crisis futbolística que estaba atravesando el conjunto de Marcelo Gallardo. Sin embargo, nada salió como el DT lo planeó. A pesar del empate en Liniers, mañana el Millonario podría oficializar una gran noticia.

Milton Casco, récord

Desde su gran actuación contra Barracas, con un golazo incluido, se comenzó a hablar de la histórica marca que iba alcanzar el ex Newell's en el ciclo de Marcelo Gallardo si sumaba minutos ante Vélez. Y así fue: el increíble récord que logró Milton Casco una vez comenzado el choque en el José Amalfitani.

La vuelta más esperada está cerca

La durísima lesión que sufrió Robert Rojas ya cumplirá casi cuatro meses desde que Aldair Rodríguez le produjo una fractura de tibia y peroné. El paraguayo fue clave en la consagración del Millo en la Liga Profesional 2021 y Gallardo no encontró un reemplazante a la altura, pero en Núñez ya tienen más precisiones de cuándo podría ser su regreso definitivo a las canchas.

Se confirmó la lesión de Paulo Díaz

Previo al choque contra Vélez, River hizo oficial la lista de convocados con una durísima ausencia: Paulo Díaz no fue incluido en la nómina y no se especificó el motivo. No fue hasta este domingo cuando se dio a conocer la razón por la cual el chileno no estuvo presente en Liniers y la baja podría ser aún más prolongada.

David Martínez, desafectado de última hora

El defensor de la selección paraguaya estaba entre los convocados para jugar ante el Fortín, pero fue bajado de la nómina a poco más de una hora del pitazo inicial y River lanzó un comunicado al respecto. Luego, en pleno partido del Millonario, se dio a conocer el motivo de su ausencia: el fallecimiento de su abuelo. Enviamos las condolencias desde aquí.

Empate que sabe a derrota

River dio muestra del nivel que comenzó a recuperar desde la goleada contra Barracas Central por Copa Argentina. Sin embargo, la falta de generación de juego en el segundo tiempo, y de la poca contundencia, desembocó en el empate agónico de Vélez que volvió a amargar al Millonario una vez más. Goles y crónica del encuentro.