A mí no me ganás: Vélez amargó a River sobre el final con un agónico 2-2

River había mostrado una gran mejoría en el duelo contra Barracas Central por Copa Argentina, pero el verdadero reto estuvo este domingo por la Liga Profesional. Vélez, el verdugo del Millonario en este semestre, recibió al equipo de Marcelo Gallardo con caretas de Luis Suárez, entre otras burlas, dejando un muestra de lo caldeado que quedó el choque por Libertadores que dejó a los de Liniers en cuartos de final.

El primero en golpear fue La Banda, con el debut goleador de Lucas Beltrán desde su regreso a Núñez; Santiago Simón corrió toda la banda y asistió para la apertura del marcador. No obstante, el empate no tardaría en llegar: igual que en el duelo de ida de la Copa, el Fortín encontró el gol desde la vía del penal. Franco Armani bajó a Walter Bou y fue el ex Boca quien se encargó de poner el empate desde los doce pasos.

River estaba mejor y necesitaba demostrarlo en el marcador. Es por eso que, gracias a las combinaciones en ataque, los del Muñeco se volvieron a poner en ventaja con una tremenda volea de Nicolás De La Cruz que dejó al Millonario con una sonrisa antes del descanso.

El segundo tiempo fue verdaderamente electrizante, a pesar de no haber contado con los goles de la etapa inicial. El duelo se hizo de ida y vuelta desde el minuto cero, pero el cansancio se comenzó a notar sobre el final y parecía que los tres puntos se iban para Núñez, mientras River desperdiciaba los ataques que le quedaban sobre el final. Sin embargo, a Vélez le quedaba una bala más.

En tiempo de descuento, Abiel Osorio empujó un balón suelto en medio de la desatención de la defensa de La Banda y desató la locura en Liniers, para que el Fortín estire la racha invicta contra el Millo en este semestre tras la llave de octavos de final de la Copa Libertadores. Punto importante para el equipo del Cacique y otra frustración para los de Gallardo.