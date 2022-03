Según lo que venía demostrando en los últimos partidos del Millonario, en River contaban con el desequilibrio de Esequiel Barco para lastimar a Boca y así poder abrir el Superclásico. Sin embargo, y luego de algunas jugadas en el primer tiempo, el volante ex Independiente debió pedir el cambio.

Con el riesgo latente de haber sufrido un desgarro, el jugador que se ganó la titularidad en la cabeza de Gallardo a fuerza de gambetas se sometió durante la jornada del lunes a varios exámenes médicos para saber si podría estar en el duelo frente a Defensa y Justicia por la fecha 8 de la Copa de la Liga.

Descartado para lo que será el amistoso que River tendrá frente a Huracán el próximo viernes, en la mañana de este miércoles se conoció que Barco no sufrió lesión alguna durante el encuentro con Boca y solamente padece una fatiga muscular. Por lo tanto, el volante realizará algunos entrenamientos livianos en los próximos días.

De esta manera, Marcelo Gallardo respira aliviado ya que podrá contar con el extremo por izquierda para visitar a Defensa y Justicia en un partido clave por la continuidad de la Zona 1 ya que ambos equipos se mantienen entre los clasificados: el Millonario cuarto con 13 puntos y el halcón segundo con 14.

Vale destacar que para este encuentro, Gallardo no solo podrá contar con el ex Atlanta e Independiente si no que podría volver a incluir a David Martínez entre los titulares. El defensor recibió el alta médica y ya se entrena a la par del grupo pensando en el domingo 3 de abril.