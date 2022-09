Cuando un entrenador de la envergadura de Marcelo Gallardo pide nombres en particular, la directiva de River no puede permitirse esquivar la solicitud porque el Muñeco no pide posiciones, pide jugadores específicos. Como cada mercado, el Millo intenta satisfacer las necesidades de su entrenador, pero las negociaciones no siempre llegan a buen puerto.

Juan Brunetta es uno de los ejemplos más claros de esas situaciones que, si no se pueden dar, no se dan. Gallardo pidió al exvolante de Godoy Cruz en más de un mercado de pases, pero por un tema u otro no terminó llegando. Hoy, en Santos Laguna, el futbolista reveló los detalles de su pase frustrado a La Banda.

"Cuando estuve en Parma, estuve cerca de jugar en River. Fue cuando pasaron los primeros seis meses desde que me fui a Italia. Fui un año a préstamo a Parma y estábamos en la mitad del préstamo, un tema difícil para rescindir. Mi pase era de Godoy Cruz y se hizo un quilombo ahí", contó Juan Brunetta en TNT Sports sobre una historia poco conocida de un refuerzo que finalmente no llegó a Núñez.

¿Si quería ponerse la banda roja? El jugador respondió sin vueltas. "Yo tenía ganas, obvio. River es River. Uno siempre sueña jugar con equipos así, pero después tienen que pasar un montón de situaciones. Cuando uno empieza la carrera apunta a lo más alto, pero en ese momento no se dio y hay que seguir laburando", declaró.

Por último, Brunetta desmintió cualquier tipo de contacto directo con Marcelo Gallardo a pesar de haber sido uno de los grandes deseos del Muñeco. "No hablamos, pero jugar en un club como River y tener un entrenador así, para uno en lo personal es una experiencia muy buena", concluyó. ¿Llegará algún día al Millo?