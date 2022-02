En la continuación de la Copa de la Liga Profesional, River jugará su primer clásico del año recibiendo a Racing en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha del certamen. El equipo de Marcelo Gallardo quiere hilvanar su tercer triunfo consecutivo en el campeonato y hacer funcionar a las figuras que arribaron recientemente al club, luego de un mercado de pases de excelencia en Núñez.

Antes del encuentro contra la Academia, las redes del club se mostraron activas y una publicación tomó de sorpresa a todos los hinchas. La Banda hizo oficial en todas sus vías una foto grupal para presentar al plantel que defenderá los colores rojiblancos durante el primer semestre de 2022, titulando con "Nuestro equipo". Allí estuvieron presentes los jugadores que integran la delegación, junto a las principales caras del Cuerpo Técnico que comanda el Muñeco.

Sin embargo, dentro de los futbolistas que posaron para las cámaras hubo algunos ausentes que causaron sorpresa. La decisión dirigencial de hacer a un lado a Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri por la no disposición de renovar sus respectivos contratos se vio reflejado hasta en la foto institucional, ya que ninguno de los dos jugadores formó parte de la captura.

Además de las dos figuras que hoy ni siquiera se entrenan bajo las órdenes de Gallardo, otro futbolista brilló por su ausencia de manera sorpresiva. Se trata de Cristian Ferreira, quien no entraba en los planes del DT a principio de temporada pero que hoy forma parte del plantel según lo confirmó el Muñeco hace tan solo unos días.

"Ferreira está acá, no salió a ningún lado y será un jugador más a trabajar para que esté a disposición si se lo necesita", dijo "Napoleón" recientemente en conferencia de prensa tras una consulta a raíz del ingreso del juvenil en un amistoso contra Tigre. No obstante, el ex Colón ni siquiera fue parte de la foto institucional y los hinchas preguntaron por él en redes sociales.