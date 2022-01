Emanuel Mammana es sin duda una de las grandes incorporaciones que tuvo River en este mercado de pases y si logra recuperar el nivel que lo llevó a Europa y a la Selección Argentina, seguramente sea una pieza muy importante para el plantel táctico de Marcelo Gallardo.

Un jugador que no solo será importante por su fútbol sino también por las ganas de estar, un plus siempre bienvenido: "He tenido varias ofertas para seguir en Europa pero lo unico que tenia en la cabeza era estar acá", comentó sobre una idea que viene trabajando desde hace una temporada y media.

Además, Mammana comentó que él fue quien se ofreció a Gallardo: "Hablamos y tuvimos una charla muy linda. Él tenía algunas dudas como tendría cualquiera por mis lesiones pero la idea de estar acá solo sería si me siento bien", soltó de su conversación con quien considera "un técnico muy exigente".

Sumado a esto, durante la charla que tuvo con la señal de ESPN, el defensor central aclaró que Marcelo Gallardo le consultó sobre su estado anímico en cuanto a las lesiones que no le permitieron jugar durante el 2021. Una respuesta que despues le daría a un fanático de Boca en redes sociales: "Jamás volvería roto a mi casa".

Finalmente, Emanuel Mammana se expresó sobre la responsabilidad de utilizar el número 23 que dejó vacante Leo Ponzio: "Me enseñó mucho y decidí llevarlo porque es algo muy lindo y tratare de hacerlo con la responsabilidad, la garra y el corazón que tenía él", soltó dejando bien en claro su admiración por el ex capitán.