El futbolista no viste la camiseta del Millonario desde enero de 2021 y podría volver a tener la chance debido a las fuertes ausencias en Núñez.

Luego del agridulce empate contra Racing, River se prepara para disputar un nuevo clásico por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El próximo sábado, el elenco que dirige Marcelo Gallardo visitará el Nuevo Gasómetro para enfrentar a un San Lorenzo que aún no ha cosechado victorias en el campeonato. Será un duelo entre necesitados por volver a sumar de a tres.

Las malas noticias se volvieron a hacer presentes en el inicio de la semana. Tal como sucedió con Paulo Díaz, Agustín Palavecino y Andrés Herrera, quienes fueron desafectados en los últimos partidos del Millonario, Juan Fernando Quintero y Nicolás De La Cruz presentaron un cuadro gripal cuando debían asistir al entrenamiento de este martes y están prácticamente descartados para jugar contra el Ciclón, a pesar de que aún existe una leve posibilidad de que lleguen.

Ante la seria chance de perder a dos figuras del equipo, sumado a la baja de Enzo Pérez por lesión, el Muñeco deberá rearmar el mediocampo casi por completo y aparecen distintos nombres para ir desde el arranque contra el Cuervo. Una de las fijas será Bruno Zuculini, de buena actuación contra la Academia, pero las dudas aparecen en la zona de creación. Es por eso que no se descarta que Gallardo cambie de opinión acerca de uno de sus futbolistas para mandarlo a la cancha tras haberle bajado el pulgar en la pretemporada.

Cristian Ferreira volvió de su préstamo en Colón de Santa Fe y formó parte de la nómina que comenzó el 2022 con River, pero el DT le dejó claro que no entraba en sus planes y debía correr desde atrás si quería ganarse un lugar. Tras rechazar algunas ofertas, el ex Sabalero se quedó en Núñez y disputó algunos minutos en un amistoso contra Tigre, lo que dio lugar a la aclaración de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. "Ferreira está acá, no salió a ningún lado y será un jugador más a trabajar para que esté a disposición si se lo necesita", expresó.

En un contexto adverso, con tres bajas en el mediocampo, "Napoleón" podría marcar el regreso del juvenil al primer equipo del Millo para entrar a la lista de concentrados. Claro está que Ferreira no será primera opción para el armado del equipo titular, ya que por delante de él están Agustín Palavecino, Tomás Pochettino y José Paradela, pero crecen las probabilidades de verlo, al menos, en el banco de suplentes.

La última vez que Ferreira disputó un partido con la camiseta de River fue el 9 de enero de 2021, cuando ingresó por Jorge Carrascal a los 67 minutos de juego en la derrota contra Independiente por 2 a 0. Para verlo como titular en La Banda hay que remontarse al 20 de noviembre de 2022, cuando fue inicialista en el triunfo del Millonario contra Banfield por 2 a 0 en el Florencio Sola.