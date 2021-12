¿Por qué Ponzio no se podrá despedir de River?

En el mundo River ya quedaron atrás los días en los que celebró la obtención de la Liga Profesional, como así también lo que fue la renovación del contrato de Gallardo. Claramente, fueron sucesos muy importantes para el Millonario. Pero también se vendrá el retiro de Ponzio, quien tendría su último partido ante Colón.

Los hinchas del Millo está muy expectantes respecto a lo que será el último partido del eterno capitán, quien a sus 39 años decidió ponerle fin a su carrera como profesional. Pero antes de que despida de las canchas, en Santiago del Estero, se disputará el Trofeo de Campeones.

Y cuando todos creían que Gallardo colocaría a Ponzio desde el inicio, a falta de cuatro días para el cotejo, la formación estaría definida y sin el mediocampista. Para el Muñeco, lo ideal sería contar con Bruno Zuculini en la zona de libre tránsito, para que sea el ex Manchester City quien corte el juego junto a Enzo Fernández.

La realidad marca que para todo River será un partido muy emotivo, en donde además de Ponzio habrá otros futbolistas que podrían marcharse, como son los casos de Enrique Bologna, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Germán Lux, quienes todavía no definieron su continuidad. Por lo que Gallardo no quiere distracciones.

En el caso de que no ocurra nada extraño, el Muñeco ya tendría todo definido y colocaría al ex Newell's y Real Zaragoza en el complemento, dependiendo del trámite del partido. De no mediar inconvenientes, River formará con Armani; Rojas, Díaz, Martínez, Casco; Zuculini, Fernández, Simón, Palavecino; Álvarez y Rollheiser.