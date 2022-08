Buscando el quinto partido consecutivo sin perder, River visitará a Tigre este domingo luego de su goleada a Central Córdoba. El equipo de Marcelo Gallardo viene de hacer un buen papel como local y ahora buscará revalidarlo de visitante ante el Matador, su verdugo en la pasada Copa de la Liga.

El Muñeco no es muy fiel a la frase "equipo que gana no se toca", pero esta vez estará bastante cerca. Si no hay ninguna imponderable en la práctica del viernes, todo indica que los elegidos para jugar en Victoria serán los mismos del pasado compromiso, salvo uno.

Quien se perfila para regresar es Milton Casco, que se quedó afuera del último partido por un cuadro gripal. Teniendo en cuenta que Andrés Herrera viene de tener una gran actuación, el ingreso del lateral sería en reemplazo de Elías Gómez.

De esta manera, River saldría a la cancha con Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz; Miguel Borja.