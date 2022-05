A pesar de que la cabeza de todos los hinchas de River está puesta en lo que será el duelo ante Tigre por la Copa LPF, más de uno ya se pone a extrañar a Julián Álvarez. Y Gallardo es consciente de que deberá adquirir un jugador de jerarquía para suplir al cordobés que continuará con su carrera en Manchester City.

Varios nombres circularon a lo largo de los últimos meses, dado a que una institución como la de Núñez siempre tienta a cualquier futbolista. Y mucho más al estar el Muñeco en el banco de suplentes, ya que ha potenciado a varios que se pusieron la banda roja en el pecho.

Después de que se confirmara la transferencia del Araña hacia Inglaterra, por la buena relación que quedó con el City Group, buscaron el arribo de Valentín Castellanos. Incluso, el propio delantero de New York City FC confirmó el interés del Millonario, además de que Gallardo hizo lo propio respecto a la negociación.

En los últimos días, desde Europa afirmaron que Fiorentina pretendía llevarse al delantero nacido en Mar del Plata, pero apareció una situación que complica la negociación y que favorece a River: según indicó Maximiliano Grillo en TNT Sports, Castellanos no posee pasaporte comunitario.

Al no pertenecer a la Unión Europea, el actual jugador de New York City FC no puede ser transferido hacia el equipo donde brilló Gabriel Batistuta, ya que también tiene cubierto el cupo de extranjeros.

Hasta el momento, los directivos del Millonario no iniciaron las gestiones para quedarse con Castellanos, pero sí mantienen el interés. Eso sí, por ahora las cartas juegan a su favor.