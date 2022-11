¿River se queda con un ex Boca? El jugador que gusta en el Millonario ya fue ofrecido

Con los amistosos frente a Colo Colo y Betis próximos a disputarse, la dirigencia del Millonario quiere ultimar los detalles del plantel durante el mes de noviembre ya que Gallardo está cerca del adiós y Martín Demichelis asumiría cuanto antes. Es por esto que en el Millonario comenzó la danza de nombres con figuras muy importantes.

Con Mele, Rochet y Rey como las primeras filtraciones de los gustos de la dirigencia, en las últimas horas se conoció que en River trabajan por un refuerzo de jerarquía para la ofensiva y hay un ex Boca dando vueltas en la órbita que gusta y mucho. Una operación que no sería complicada, siempre y cuando se pague lo necesario.

Tras una fantástica temporada en Tigre; 44 partidos con 8 goles y 8 asistencias, Facundo Colidio parece estar destinado a ser el protagonista de la novela de verano y River pica en punta ante el Matador, Racing e Independiente ya que el agente del jugador lo habría ofrecido al Millonario.

Según pudo informar La Página Millonaria, el representante del delantero surgido de Boca se mueve bajo el aval del Inter de Italia, dueño del pase, ya que el conjunto italiano busca venderlo antes del final de su contrato. De esta manera, el Millonario debería desembolsar entre 3 y 4 millones de dólares para quedarselo.

Un ofrecimiento que fue bien recibido en River ya que este analiza realizar la compra para tener un delantero más en el plantel debido a que solamente tiene tres jugadores para el puesto: Miguel Borja, Lucas Beltrán y Matías Suarez.

Tigre busca retener a Colidio: ¿Es un problema para River?

Vale destacar que el interés de River no sería el único ya que Tigre está dispuesto a quedarse si o si con el delantero. Sin embargo, esto no significa un peligro mayor para el Millonario ya que ambos lucharían de igual a igual debido a que el Matador no posee cláusula de compra por el goleador de 22 años.