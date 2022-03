La situación de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser con River llegó a un punto que no tiene retorno y se mantendrá así hasta el 30 de junio. Ambos futbolistas se entrenan aparte luego de no haber querido renovar sus contratos. Todavía les quedan poco menos de 4 meses hasta irse con el pase en su poder.

Desde que se conoció qué iba a suceder con los dos hombres en cuestión hubo pocas novedades. No aparecen en las redes del club y Marcelo Gallardo no los convoca. Rollheiser cerró los comentarios de sus publicaciones en Instagram y no publica nada desde el conflicto, mientras que el Turco cerró su cuenta y tiene una nueva, pero privada.

Fue justamente el lateral izquierdo quien compartió una imagen que llamó la atención. Los dos marginados del plantel profesional del Millonario recibieron la cálida visita de Braian Romero y aprovecharon para meter una selfie a pura sonrisa.

Esto no demuestra nada más que, pese a todo lo que se pudo haber roto con la no renovación de contrato, tanto Angileri como Rollheiser mantienen su buena relación con varios de sus compañeros. ¿Dónde jugarán en el futuro?