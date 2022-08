En este mercado de pases, River cerró las incorporaciones con cuatro futbolistas, siendo estos Rodrigo Aliendro arribando libre tras su paso por Colón, del mismo club regresó tempranamente Lucas Beltrán de su préstamo, y ya teniendo que pagar un monto un traspasos, llegaron a La Banda Miguel Borja a cambio de casi 8 millones de dólares por el 100% de su pase y Pablo Solari, quien fue adquirido desde Colo Colo por más de 4 millones de dólares.

Sin embargo, se sabía que el Millonario no quería retirarse allí del mercado, ya que Marcelo Gallardo había expresado la necesidad de sumar al menos un futbolista más en una de las dos posiciones en donde el entrenador consideraba que faltaban refuerzos, siendo esta la defensa en la zona central y el mediocampo.

Desde River no pudieron acelerar por ningún jugador más antes del cierre del libro de pases, por lo que esas posiciones quedarán para reforzar en diciembre, una vez que esta temporada culmine. No es casualidad que son estos dos puestos del campo en donde el entrenador millonario tiene más complicaciones para encontrar a sus titulares, ya que allí ha variado constantemente jugadores en los once iniciales.

Por eso, el periodista Gustavo Yarroch confirmó que River irá en busca de futbolistas en esas posiciones el próximo mercado, sobre todo con las posibles salidas de Tomás Pochettino y Leandro González Pirez. En estos puestos, han sonado ya varios nombres, donde en la defensa el objetivo número uno es Nicolás Otamendi, quien manifestó que post Mundial le gustaría recalar en el club del cual es hincha para retirarse allí.

En el mediocampo, los nombres no han trascendido de momento pero sí se conoce que la idea de Marcelo Gallardo y de la dirigencia encabezada por Jorge Brito es la de repatriar ex jugadores de River como Matías Kranevitter, entre otros. A más de tres meses de la apertura del mercado, el Millonario ya tiene sus objetivos claros.