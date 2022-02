Arrancó la temporada en el fútbol argentino y River, a priori, se presenta como uno de los candidatos a quedarse con la Copa de la Liga Profesional. Marcelo Gallardo tuvo la siempre difícil tarea de armar el plantel para el primer semestre competitivo de 2022 y el gran mercado de pases que hizo el Millonario fue una muestra de la cantidad de necesidades que tenía el equipo a pesar de haber cerrado el año siendo campeón.

Los veteranos Leonardo Ponzio, Germán Lux y Enrique Bologna fueron las primeras bajas de La Banda para la pretemporada, a las que se le sumaron Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri por la falta de acuerdo para renovar sus respectivos vínculos. Con la llegada de 7 refuerzos, el plantel de River hoy tiene una árdua pelea interna para ganarse un puesto y es por eso que el DT decidió darle minutos a los habituales suplentes organizando un amistoso ante Tigre.

Este miércoles, los de Núñez se midieron ante el Matador en Ezeiza y el Muñeco alineó el siguiente equipo: Centurión; Herrera, Mammana, Pinola, Casco, Pochettino, Zuculini, Palavecino, Paradela, Súarez y Romero. La novedad de la jornada fue el flamante regreso del ex Belgrano, quien no veía fútbol desde el último Superclásico disputado en octubre. No obstante, hubo lugar para más sorpresas en el encuentro amistoso de esta mañana.

En el segundo tiempo, Gallardo movió el banco de suplentes y decidió mandar a la cancha a Cristian Ferreira por Tomás Pochettino. El ex Colón regresó del Sabalero en diciembre tras la finalización de su préstamo, pero el DT rápidamente le bajó el pulgar y le avisó que debía buscarse un nuevo destino. Finalmente, el juvenil que fue pretendido por Newell's y Platense, entre otros clubes, no quedó conforme con las ofertas recibidas y decidió quedarse a pelear un puesto.

La tarea no será sencilla, claro. El mediocampo de River hoy está superpoblado y, con la consolidación de la dupla Enzo Pérez - Enzo Fernández, cada vez hay menos huecos para las grandes figuras que arribaron a Núñez en el último mercado. La buena noticia para Ferreira es que hoy volvió a ver fútbol con La Banda y seguirá luchando por ser una prioridad para el Muñeco.

Carlos Auzqui, un caso similar

Al igual que Ferreira, el "Perrito" regresó de su cesión en Talleres de Córdoba a fines de 2021 y formó parte de la nómina que comenzó la pretemporada con el Millonario. No obstante, Marcelo Gallardo le hizo saber al delantero que no iba a estar dentro de sus planes para este semestre y arregló su salida al fútbol húngaro, lo cual le dejó un ingreso de dinero a River. El ex Colón también intentó emigrar, pero las ofertas no lo convencieron y hoy se queda para pelear un lugar.