Ignacio Fernández es uno de los jugadores más destacados que tiene River Plate pero también la Liga Profesional de Fútbol de Argentina en general. Lo demuestra en cada partido, por lo que su regreso al ámbito doméstico es una muy buena noticia. Sin embargo, la grandeza del talentoso volante no solamente se limita al verde césped.

Por el contrario, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Temperley y Atlético Mineiro cuenta con una bondad fantástica y una humanidad fenomenal. Y eso quedó claro en las últimas horas, con el gran gesto que tuvo el experimentado futbolista de 33 años de edad con un hincha que recorrió el país para poder verlo y conocerlo.

Vito, un pequeño hincha de River, viajó desde Esquel, provincia de Chubut, a casi 2.000 kilómetros del Estadio Monumental. Su objetivo era poder conocer a su ídolo, el gran Nacho Fernández. Y acudió con un cartel que lo terminó ayudando a llamar la atención: "Nacho, viajé dos mil kilómetros para verte. ¿Me das tu camiseta?", expresó.

Y, como no podía ser de otra manera, el nacido en Castelli, provincia de Buenos Aires, quien acumula nada más ni nada menos que 34 anotaciones y 27 asistencias al cabo de 189 compromisos de carácter oficial, no pasó por alto este deseo de Vito. Por ello es que le preparó una sorpresa que este fanático no olvidará en su vida.

Una vez terminado el partido entre River y Argentinos, Vito bajó junto a su padre rumbo a la zona del anillo del Estadio Monumental y allí fue recibido por Nacho Fernández, en la puerta del vestuario. El volante le dio un abrazo y mantuvo una breve conversación antes de regalarle su camiseta de entrenamiento, un par de botines y el short de dicho encuentro.